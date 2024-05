Sobrino de Omar Geles le hizo homenaje a su trayectoria con nueva y conmovedora canción

La noche del pasado martes del 21 de mayo el mundo del vallenato se paralizó por el fallecimiento del compositor y acordeonero Omar Geles , mismo que en vida, le extendió su sabiduría a su sobrino Wilfran Castillo, quien, tras las honras fúnebres dio a conocer una nueva canción con la que hizo homenaje a la vida del creador de ‘Los caminos de la vida’.

Una complicación cardíaca luego de un partido de tenis apagó la vida de Geles a los 57 años, quien tuvo su último suspiro en la Clínica Erasmo de Valledupar. Tras su cámara ardiente y posterior sepelio en el cementerio Ecce Homo, Castillo hizo uso de su cuenta de Instagram, donde acumula 938.000 seguidores, para dar a conocer las letras de un nuevo tema que será cantado por la voz de Alex Martínez, líricas con las que le envió un mensaje al cielo a Geles.

“Si yo hubiera sabido que era el último abrazo, seguro que nunca te hubiera soltado, te habría hecho café para de alguna forma causarte un retraso. Y no tendría que entender que entre verte y no verte el espacio es tan largo. (...) Te extraño tanto y te amo tanto, tanto, tanto, que rebasé los siete mares con mi llanto. Te extraño tanto y te amo tanto, pero tanto que García Márquez no daría para explicarlo”, es parte de la letra de este tema que verá la luz en los próximos días.

¿Cuál fue el reguetón de Omar Geles?

La pluma de Geles consolidó los que son ahora éxitos del folclor vallenato como, ‘Tarde lo conocí', de la fallecida Patricia Teheran, y ‘La Falla Fue Tuya’, en la voz del ‘Cacique de la Junta’ Diomedes Díaz. A esto se le suma que su talento lo llevó a resaltar en ritmos como el reguetón, con su tema ‘Chao Amor’, perteneciente al álbum ‘Se Siente Vallenato’, lanzado en el año 2006.