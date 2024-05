“No he podido salir”: Carolina Cruz mostró cómo su hijo menor la “manipula”

Carolina Cruz compartió una serie de videos en Instagram en done dejó ver la astucia de su hijo menor, Salvador, y que a su corta edad sabe cómo “manipularla” para que ella sea complaciente con él en algunos aspectos. Además, mostró que el niño es muy agradecido, ya que la recompensó con un curioso regalo.

La presentadora muestra con mucha frecuencia varios aspectos de su faceta como mamá, compartiendo a través de varias fotos y videos todo el tiempo que le dedica a sus dos hijos, bien sea con actividades en su casa o con divertidos paseos en los que los tres comparten momentos agradables.

Y entre esta serie de videos y fotos, la modelo ha dejado ver algunos momentos divertidos protagonizados por los pequeños, como en un caso reciente en el que publicó cómo a su corta edad Salvador sabe cómo “manipular” a su mamá.

En el clip compartido por Carolina Cruz en sus historias de Instagram mostró que el niño estaba armando un “campamento” en su cuarto, pero necesitaba elementos extra para poder llevar a cabo su sesión de juegos, razón por la cual acudió a su mamá.

El niño le pidió a su mamá de manera muy inocente un par de cobijas extra para armar una especie de tienda de campaña, apelando a la técnica de ponerle un rostro triste, suplicarle con sus manos juntas y decirle en tono tierno: ‘porfis’, todo con el fin de que su mamá accediera.

“¿Por qué me manipulas con esa cara? Vení otra vez. No podemos sacar tantas cobijas”, le dijo la presentadora a su hijo, mientras que sobre el video escribió: “así me manipula él”.

Salvador tiene muy buenos gestos con Carolina Cruz

En la misma serie de historias, la modelo no dejó claro si al final terminó cediendo a las exigencias de su hijo, pero todo indica que las cosas concluyeron muy bien, ya que Salvador se mostró muy voluntarioso con ella al darle unos masajes.

En el video se puede ver cómo Salvador usa una brocha con una crema para “masajear” los pies de su mamá, indicando que lo está haciendo porque ella pronto se va a trabajar y quiere que esté relajada.

Sin embargo, Carolina Cruz tuvo que suspender el proceso al indicarle al pequeño que ya debía irse a trabajar. Pero ella terminó cediendo al darle algo más de tiempo extra para que terminara la sesión.

En el mismo clip, la colombiana se refirió a la situación escribiendo: “no he podido salir de la casa a trabajar”, dejando ver que las atenciones de su hijo la tenían ocupada.