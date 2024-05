Yeison Jiménez mostró su tristeza por el concierto que tenía programado con Omar Geles, “mi negro dime”

Yeison Jiménez es uno de los cantantes más famosos en la industria del entretenimiento, pues a lo largo de más de 10 años ha buscado llevar su música no solo a diferentes rincones de Colombia, sino también de manera internacional. El manzanañero más allá de posicionar como una de las figuras más representativas del género popular, también lleva a cabo su faceta como empresario, contando con diversos proyectos, sin embargo, una de las noticias que terminó causando dolor y sorpresa en el país, tuvo que ver con la muerte del cantante y compositor, Omar Geles, por supuesto, Jiménez mostró su tristeza frente al concierto que tenía programado con Omar Geles.

La noticia del fallecimiento del compositor de letras como ‘Tarde lo conocí', ‘Una hoja en blanco’,‘Vivirás por siempre’, entre muchas otras, generando tristeza en su familia, colegas y quienes disfrutaron en algunas ocasión de su música. Uno de los primeros en mostrar su tristeza frente a su fallecimiento fue precisamente Jiménez quien a través de su cuenta de Instagram aseguró el pasado 21 de mayo: “Es que no murió cualquiera! Se fue el compositor de la canción que me hizo llorar muchas veces y se llama MI HISTORIA! Viejo te aprecio, te admiro y me dueles en el alma”, compartió Yeison Jiménez junto a un video en el que cantan el tema que menciona y donde le dice “Te amo negro”.

Más allá de las palabras de condolencia compartidas por el cantante, este 23 de mayo se mostró disfrutando de la Comuna 13 en Medellín, dejando ver el cariño que le tienen sus fans en este territorio de Colombia, pero también sacó el tiempo para mostrar que la partida de Omar le está doliendo más de lo que pensaba, pues posteó una imagen del anuncio de su próximo concierto, es decir, el 25 de mayo de 2024, pero Jiménez no esta solo, pues lo planeo era precisamente que su compañía fuera precisamente, Omar Geles y tendría lugar en Orito Putumayo. Ante el hecho, las palabras por parte del intérprete de no faltaron: “Mi negro dime como voy a hacer este sábado. Nos vemos en Orito Putumayo”.

¿Cuánto gana Yeison Jiménez por concierto?

En medio de una entrevista con ‘Los 40 Colombia’ Jiménez aseguró que cobra entre 180 y 200 millones de pesos por unos de sus conciertos, resaltando que en el inicio de su carrera estuvo sobre los 80 mil y 150 mil pesos, luego de algunos éxitos esta cifra subió a 20 millones.