Jessi Uribe no se quedó callado con quienes lo criticaron por no mostrar su pésame por la muerte de Omar Geles

La muerte del cantante y compositor Omar Geles no solo dejó un vacío inmenso en los fanáticos del género vallenato, ya que su pluma e hizo presente en varios estilos musicales, desde la salsa hasta el reguetón; por lo que distintas figuras de la industria mostraron su pésame al conocer su partida de este mundo terrenal. Pero dentro de este listado no estuvo el bumangués Jessi Uribe, hecho por el que recibió varias críticas, a las cuales contestó con contundencia.

Una complicación cardiaca fue la causal del deceso del creador de ‘Los Caminos de la Vida’, mismo que tuvo su último aliento en la Clínica Erasmo de Valledupar, luego de haber tenido una práctica de tenis, deporte que era una de sus otras pasiones. A raíz de que Uribe decidió guardar sus sentimientos en privado, muchos fanáticos mostraron su indignación al ver que él no le regaló palabra alguna a Geles en sus redes, como si lo hizo uno de sus colegas, Yeison Jiménez, quien en un emotivo video expresó: “Es que no murió cualquiera! Se fue el compositor de la canción que me hizo llorar muchas veces y se llama ‘Mi Historia’”.

Este acto hizo volcar a muchos detractores de Uribe a su perfil de Instagram, donde acumula 6,7 millones de seguidores; misma plataforma en la que le respondió a quienes se fueron contra su nombre por tener una manera discreta de guardar luto:

“Me duele, claro que si me duele, soy un ser humano con sentimientos. (...) Lo siento por toda la familia del maestro, que pasan por este momento tan triste y tan duro. No público porque el dolor lo siento yo, no tengo que transmitírselo a ustedes y no me gusta promocionar música o promocionar otras cosas aprovechando el momento tan triste que pasa la familia y todas las personas que amaban su música; a todos los que crecimos con sus canciones. Merece respeto y claro que me duele; espero que mi Dios lo reciba con los brazos abiertos”, afirmó el esposo de Paola Jara.