Alejo del ‘Desafío XX’ le cantó la tabla a Alpha

Durante el capítulo 36 del ‘Desafío XX’ se vivió una nueva despedida, pues culminó el ciclo en el que un hombre sería eliminado de la competencia, es así como Hércules de Beta junto a Francisco, Santiago y Kevyn de la casa Alpha se midieron en el box negro en una difícil prueba requirió de mucha fuerza, resistencia y en especial de puntería.

Al momento de la definición Kevyn se convirtió el primero en salvarse, a él se sumó Hércules de la casa Beta, mientras Santi seguía en el otro extremo tratando de liberar las bolas de cemento. Por su parte, Francisco hizo su mayor esfuerzo y estuvo a solo una encestada de quedarse, pero Santi remonto y logró hacerlo a la inversa, dejando la más fácil para el final, quedándose así más tiempo en competencia.

Sin embargo, un detalle que no pasó desapercibido fue que, durante el trayecto de los sentenciados de un extremo del box negro al otro, se hizo una especie de silencio sobre Santi, pues los gritos de apoyo de las Alpha iban dirigidos solo a Kevyn y Francisco. Esto por las disputas que hay en la casa Alpha contra Santi por haber caído en la pista de aire y darle la derrota a su equipo, además de extremas discusiones con Dickson, Karen y Mapi.

Ante esto Alejo de la casa Omega no dudó en empezar a apoyar por medio de gritos y frases a Santi quien hasta ese momento era el eliminado. Al terminar la prueba y reunirse a todos los equipos para hacer la despedida del eliminado la presentadora Andrea Serna tocó el tema para cuestionar qué pasaba.

“El ambiente en Alpha en graderías era raro, como que apoyaban, pero no, hacían barras, pero no. Después el resultado entonces entre la celebración y la tristeza, y en medio de esa situación aparece la voz de Alejo. Vozarrón apoyando a Santi ¿por qué de repente te enganchaste una camiseta de Alpha para animar a uno de su equipo?”

“No me gustó que no le estuvieran gritando y no me gustó que no lo estuvieran apoyando, pero aquí tiene un hermano que le grita. Estamos en competencia, hacemos parte de equipos diferentes, posiblemente nos vamos a enfrentar en muchas otras pruebas, pero ante todo la lealtad y la hermandad que se lleva”

— Alejo