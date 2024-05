Johanna Fadul reveló si habrá nueva temporada de ‘Sin senos sí hay paraíso’

Johanna Elena Rojas Fadul, conocida profesionalmente como Johanna Fadul, es una destacada actriz colombiana nacida el 15 de septiembre de 1985 en Bogotá, Colombia. Es ampliamente reconocida por su papel de Daniela Barrera Beltrán en la serie de televisión “Sin Senos Sí Hay Paraíso”. Fadul comenzó su carrera en la actuación en el año 2003 con la serie “Padres e hijos” y desde entonces ha participado en diversas producciones tanto en televisión como en cine.

PUBLICIDAD

En su vida personal, Johanna Fadul está casada con el actor y presentador colombiano Juan Sebastián Quintero desde 2015. La pareja ha enfrentado momentos difíciles, incluyendo la pérdida de sus hijas gemelas antes de nacer en 2015, un evento que marcó profundamente sus vidas.

Además de su trabajo en televisión, Johanna Fadul ha participado en programas de competencia y reality shows, como “Bake Off Celebrity, el gran pastelero: Colombia” y “Exatlón Colombia”. También ha hecho apariciones en teatro y ha sido reconocida con premios por su talento actoral.

Ahora bien, en una reciente entrevista que concedió al Canal Uno, la actriz comento sobre la posibilidad de una nueva temporada de ‘Sin senos sí hay paraíso’. Ella mencionó que no se realizará otra temporada de la serie, calificando la idea como “ridícula” y reconociendo varios factores que van en contra de ese plan.

La actriz expresó que muchos actores están pidiendo montos que considera “ridículos”, lo que impediría la realización de la serie sin un elenco completo. Fadul señaló: “Muchos actores patearon la lonchera. Están pidiendo, creo, sumas ridículas que son impagables, sin el elenco creo que no se podrá hacer”, a lo que también añadió que “lo que es para uno, es para uno”, sugiriendo que la serie probablemente no continuará de la misma manera.

“Hablamos con Gustavo Bolívar porque él está escribiendo una nueva temporada. Le dije: ‘Me quemas, me vuelves un muñeco de seda, me suicido y no sé de dónde vas a volver a sacar a Daniela’. Yo creo que sí la van a hacer, seguramente no este año”, expuso.

Además, Fadul compartió sus aspiraciones personales, incluyendo su deseo de ser madre. Después de una conversación con una terapeuta, manifestó su esperanza de quedar embarazada pronto, diciendo: “Ahí se las tiro, no lo estoy, pero, por allá los ángeles dicen que pronto, mi amor, prepárate, mi amor… las cosas cuando son”.