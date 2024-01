Johanna Fadul reveló si está en sus planes tener hijos

Ver a la espectacular Johanna Fadul en sus publicaciones es llenarse de vitalidad, pues la energía que emana con su mirada, sonrisa y sensualidad atrapa a más de uno de los seguidores que conforman su comunidad digital solamente en la red social Instagram.

Una que otra vez Johanna Fadul decide contar algunas cosas de su vida, también de sus viajes y sobre todo el trabajo en los grandes papeles que la tienen como una de las mejores actrices de los últimos tiempos.

Pero recientemente se ha unido a la dinámica de preguntas y respuestas de la red social Instagram en la que le cuestionaron sobre cuándo tendrá un bebé. Ante la pregunta la actriz decidió responder en acento mexicano para practicarlo ya que considera que su comunidad digital es muy crítica.

“Ustedes me motivan y me ayudan, me impulsan a que practique mi acento. Ustedes son los más duros en la crítica y por eso lo hago aquí para que ustedes me digan ‘Guey lo estás haciendo muy mal’ o ‘Está padrísimo’ o quizás me dicen ‘Ay, pero tú no eres colombiana, no llevas nada allá viviendo allá y ya estás caminado el acento’. Pues sí guey, ustedes son un termómetro para mí, aunque no lo crean. Yo se los agradezco y con respecto a la pregunta este año no, per sí quiero, sí quiero ser mamá, sí quiero tener hijos. Pero sé que este año no va a ser. Vamos a ver, yo me puse una meta, a mis 43 máximo. Si alguien de 50 tuvo gemelos ¿yo por qué no voya poder guey? Cuando llevo una vida tan saludable”, contó Johanna Fadul.

Es de recordar que en el año 2015 Johanna Fadul y su pareja Juan Sebastián Quintero iban a convertirse en padres, ya que ella estaba embarazada de gemelas, quienes se llamarían Antonella y Anabella.

Johanna Fadul y Juan Sebastián Quintero estaban más felices que nunca, sin embargo, en el séptimo mes de embarazo de la actriz, enfrentaron un terrible diagnóstico, y es que una de las niñas había tenido un derrame cerebral. Según les indicaron los médicos, la actriz debía someterse a una cirugía para que la otra bebé pudiese vivir. Lamentablemente, esto no sucedió como era esperado y las dos pequeñas fallecieron.