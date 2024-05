Estos son los millones que logró obtener Francisco en el ‘Desafío XX’ tras su salida de Caracol

El ‘Desafío XX’ es la vigésima temporada del popular reality show colombiano de competencia física y mental, producido y transmitido por Caracol Televisión. En esta ocasión, nuevamente se cuenta con Andrea Serna como presentadora principal, quien llega a su quinta participación como conductora del programa. Además, por primera vez, la modelo y exreina de belleza María Fernanda Aristizábal es la encargada de desempeñar el rol de anfitriona especial.

PUBLICIDAD

El programa se desarrolla en La Ciudad de las Cajas, un espacio construido en medio de los pasajes selváticos de Tobia, Cundinamarca, que ha sido utilizado desde la pandemia de COVID-19. En esta temporada, 32 participantes de diversas ciudades de Colombia compiten con el sueño de colocar su nombre en la copa. Los concursantes provienen de diferentes oficios, que van desde entrenadores hasta vendedores informales.

Ahora bien, uno de los recientes eliminados del programa de Caracol fue Francisco José Amaya que era uno de los participantes del Desafío 2024. Tiene 26 años y es operador de aseo en la ciudad de Cúcuta, en el departamento de Norte de Santander. Francisco es un hombre que irradia orgullo y compromiso en todo lo que hace.

Su trabajo como recolector de basura no solo lo llena de orgullo, sino que también lo ve como una oportunidad para ser un ejemplo para sus tres hijos y para toda la comunidad: “En esa empresa son muy solidarios, me dieron la oportunidad de venir, me dijeron ‘vaya, disfrute, que goce’ y eso fue lo que yo hice. Pidieron que dejara a Cúcuta en alto, a poner a todos los operarios de aseo, a los barrenderos, a los escobitas en alto”, comentó el ex participante en el programa matutino de Caracol.

En el capítulo 36 del Desafío XX, Francisco se despidió de la competencia tras un enfrentamiento decisivo en el ‘box negro’, tras su reciente salida, Francisco José Amaya contó el dinero que logro ganar en toda la competencia.

Francisco reveló que se lleva a casa 18 millones 710 mil pesos, dinero que planea usar para mejorar la calidad de vida de su familia y, posiblemente, invertir en un negocio rentable. “Ahorita, aproximadamente me llevo para la casita 18 millones 710 mil pesos. Igual me los voy a disfrutar y aprovechar muy bien con mis hijos y mi mujer”, agregó para el medio.