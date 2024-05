‘Aleja’ ganadora de ‘El Desafío’ de Caracol se despachó contra Dickson por su actitud

En el capítulo 36 de la temporada número veinte de ‘El Desafío’ de Caracol TV, episodio en el que la ‘Ciudad de las Cajas’, ubicada en Tobia, Cundinamarca, vio partir a un integrante del equipo Alpha, Francisco; mismo que llegó hasta esta instancia acompañada de su compañera Dickson, mujer que fue duramente criticada por una ganadora de este concurso Alejandra Martínez, quien le reprochó con dureza su actitud.

La noche del pasado miércoles 22 de mayo, salió eliminado del concurso luego de enfrentar una dura prueba en la que el uso de la fuerza era crucial, reto que culminaron a cabalidad sus contrincantes Santi, Kevyn y Hércules. Mientras esto sucedía, había una fiel televidente que desde el estreno de esta nueva edición no se ha perdido ningún capítulo ‘Aleja’, misma que reprochó la actitud grosera de una de las compañeras de Francisco, Dickson, comportamiento que describió con las siguientes palabras:

“Les digo algo. No sé cuántos concuerdan conmigo, pero esa actitud y energía de Alpha está tan terrible. Y Dickson; ella no deja de ser quien es, siempre quiere caerle encima a todo el mundo, qué feo”, declaraciones de Martínez, que dio a conocer por medio de su cuenta de Instagram, donde acumula 916.000 seguidores, plataforma en la que una de sus fans le recordó sus épocas gloriosas en ‘El Desafío The Box’, audiovisual que le entregó $400 millones de pesos.

“La prueba a muerte de hoy me recordó muchísimo a ti, cuando todos te criticaron por no lanzar ea bola donde fue mala decisión del equipo lanzar primero. Te dejaron de última donde es más duro tener fuerza. Sin embargo, lo intestaste y fuiste suerte para esa prueba, hoy queda demostrado que o es fácil, no más Francisco no pudo siendo hombre. Siento que a ti te toco más duro”, le expresaron a Martínez en un emotivo mensaje.