Lincoln Palomeque mostró la herencia que le dejó su padre, con quien se reencontró luego de 12 años

Lincoln Palomeque es un famoso actor cucuteño, quien ha logrado destacarse en la industria del entretenimiento desde hace más de 20 años. Si bien, los inicios del colombiano en las telenovelas se dieron luego de dejar sus estudios en Administración de empresas, esta terminó siendo la mejor decisión, pues logró internacionalizar su carrera. Actualmente, Palomeque está enfocado en su carrera y por supuesto, en sus hijos con Carolina Cruz, Matías y Salvador, pero tampoco se olvida de sus padres, pues hace pocos días mostró la herencia que le dejó su padre, con quien se reencontró luego de 12 años.

Desde principios de este 2024 Palomeque se ha dejado ver mucho más en Colombia, aunque durante algunas semanas viaja a México o Estados Unidos con el fin de llevar a cabo diversos proyectos, sin embargo, desde hace pocos meses estaría tomándose un tiempo para poder descansar y estar mucho más cerca de sus seres queridos, pues además de esto en sus redes sociales también ha estado más activo que nunca.

Palomeque, quien cuenta con más de 4 millones de seguidores, compartió un corto clip mientras que sacaba a flote sus dotes como cocinero, a través de un asador eléctrico, haciendo la que sería una de las proteínas de su preferencia, como lo es la carne, pero además Lincoln aseguró: “Herencia de mi padre uruguayo”, siendo una de las pocas veces que se refiere al hombre.

¿Quién es el papá de Lincoln Palomeque?

Hace algún tiempo, Palomeque ofreció una entrevista para ‘Suelta la sopa’ de Telemundo, donde se encargó de revelar el proceso familiar que atravesó. El actor confesó que cuando tenía 5 años su papá desapareció de sus vidas y tanto él como sus hermanos siguiendo adelante en compañía de su mamá, quien fue su fortaleza, pero lastimosamente falleció a causa del cáncer.

Sin embargo, luego de 12 años, el hombre buscó a Lincoln Palomeque y terminaron reencontrándose: “Cuando estoy trabajando en la Asociación Democrática, de mensajero, me mandan a hacer una diligencia, y de repente se me acerca alguien por detrás y me dice, ‘¿tú eres Lincoln, cierto? Yo te vi en un programa’ y yo, ‘sí, soy Lincoln’. Entonces ella me dijo, ‘lo que pasa es que tu papá te está buscando’”.

Luego, cuando estaba saliendo del lugar, un señor se le hizo al frente y le dijo que era su papá. “Me derrumbé, lo abracé, lloramos. Me dijo ‘mira hijo, tengo que explicarte muchas cosas, son cosas que pasan en la vida, mi vida cambió, quiero volverlos a tener cerca, saber de ustedes, ayudarlos’. Cruzamos números de teléfono, de repente, comenzó a ayudarnos”, reiteró Lincoln al medio de comunicación.

Si bien, pasaron muchos años y la sorpresa fue el principal sentimiento, el actor reiteró que nunca sintió ningún tipo de rencor, aprovechando así para poder compartir juntos. “Él encontró paz y yo no sé por qué desde que nos encontró se dedicó como a morirse. Se dedicó a tomar”.