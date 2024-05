Laura Acuña tomó sorpresiva decisión con su programa fuera de la televisión que lo llevará a otro nivel

La presentadora Laura Acuña es una de las más queridas de la televisión colombiana, y muchos la tienen aún en la retentiva por su largo paso por ‘Muy Buenos Días’ programa en el que compartió set con el fallecido Jota Mario Valencia. Actualmente, hace parte del equipo de talentos de Caracol Televisión y es la estrella de su show digital llamado ‘La Sala de Laura Acuña’, mismo que ha dado de qué hablar recientemente por el hecho de que se trasladará momentáneamente a una nueva locación.

Por el sofá de este formato digital han pasado varias figuras de la pantalla chica. La última de ellas, la presentadora de ‘La Casa de los Famosos’, Carla Giraldo, quien dio a conocer las afectaciones en su salud mental, que le dejó una cirugía para bajar de peso:

“Me recorté el estómago porque no había vuelta atrás y pasé de 95 kilos a mi otro extremo que fueron 45 kilos, porque en ese momento en el que decido operarme, tenía un grado de obesidad alto, no era nada estético, o por sentirme más guapa. (...) Me arrepentí, ya no obviamente; pero pasé por muchos momentos tristes, donde me seguía dando látigo después de un año de MasterChef y todas estas cosas que no quería afrontar salieron. Decidí esconderme en mi casa sola, ni siquiera veía a mis hijos y mi marido. (...) Mi único alivio era mi familia y bañarme on agua fría. (...) Fue un proceso de dos años”, expresó Giraldo.

Esta y muchas más historias viajaran con Acuña y aterrizaran en las instalaciones de El Edén Centro Comercial en Bogotá, en un evento que será realizado el próximo sábado 18 de mayo a las 3:00 p.m, en la Plaza Jazmín; encuentro que no solo tiene de por medio el tercer aniversario del audiovisual, también será la ocasión perfecta para celebrar el Día de la Madre.