Expresetadora de ‘Día a Día’ de Caracol enfrenta dura lucha contra una enfermedad sin cura

Dentro del listado de los referentes de la actuación y la presentación que ha engendrado Colombia, destaca el nombre de María Cecilia Botero, mujer a la que muchos recuerdan por su largo paso por ‘Día a Día’ y destacados papeles como el de ‘Eugenia Castiblanco De la Torre’ en ‘La Venganza de Analía’. Precisamente, muchos de sus seguidores quedaron totalmente atónitos al conocer las secuelas que le ha dejado su lucha contra una enfermedad sin cura.

Desde hace varios años ‘María C’ como muchos la conocen, ha combatido férreamente contra el Lupus, diagnóstico que, según la Clínica Mayo, “se presenta cuando en sistema inmune del cuerpo ataca sus propios tejidos y órganos . Dentro de la sintomatología también está la inflamación de las articulaciones y afectaciones en la piel.

En entrevista para el medio, ‘La Red Viral’, la nacida en Medellín, dio a conocer como han sido sus últimos meses, y la decisión que tomó para enfrentar las secuelas que le han dejado los tratamientos a los que se ha sometido.

“Para una persona como yo que vive de la imagen es complicado el tema, pero finalmente estoy vida. Tengo épocas buenas, épocas regulares, ahora estoy en una buena época. Ha sido difícil porque estuve en muchos tratamientos que no me sirvieron realmente para curar la enfermedad que me dejaron secuelas”, expresó Botero.