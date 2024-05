En redes piden perdón a Beba del ‘Desafío XX’ tras lo ocurrido recientemente

Los últimos capítulos del ‘Desafío XX’ tras la expulsión de Beba de la Ciudad de las Cajas por violar las normas han mostrado el desarrollo y comportamiento de otras participantes y muy especialmente de quienes fueron sus adversarias en convivencia.

Y es que es de recordar que durante los 20 días que Beba estuvo en el ‘Desafío XX’ protagonizó diversas discusiones con sus compañeras de la casa Alpha, pero especialmente con Dickson.

Recientemente Dickson se ha convertido en el epicentro de las críticas por parte de los televidentes quienes no vieron con buenos ojos que mintiera sobre el dinero ganado para el equipo y aceptara un gimnasio para ella sola, además criticar a espaldas a otros participantes como Santiago y emitir juicios de valor.

Estas han sido solo algunas de las actuaciones de la participante que han llevado a los más fervientes seguidores del ‘Desafío XX’ a asegurar que a Beba se le juzgó de más y que algunos ahora entienden los motivos de su actuar.

“Beba perdonamos reina, siempre tuviste razón y no lo supimos ver, eras menos insoportable que Dickson y Karen tkm reina 👑”, “Perdónanos reina porque no supimos valorarte. La verdadera arpía siempre fue Dickson”, “Dickson es peor de fastidiosa que Beba, Beba iba de frente, Dickson es hipócrita”, “Viendo como es Dickson y lo descaradiña que es, estoy seguro que parte de las reacciones de Beba, fueron por culpa de ella”, “Al final nos tocó aceptar que Beba siempre tuvo la razón sobre Dickson” y “Beba, cuánta razón tenías con Dickson. Ahora entiendo por qué estaba al borde de la locura con esa infeliz 🤣😂”, son solo algunas de las reacciones que destacan.

Es de recordar que una de las discusiones más fuertes entre Beba y Dickson se durante el capítulo 3 del ‘Desafío XX’ en el box amarillo por la sentencia y bienestar. Dickson quiso cruzar la rampa con el peso a su manera, y no apoyándose de los ligeros escalones de la plataforma, pese a que sus compañeros le insistían, pero ella siguió haciéndolo a su forma. Por su parte, Beba tuvo sus primeros intentos y aunque logró poner el peso sobre la plataforma tumbó otro de los que ya estaban sobre ella.

La prueba finalizó con Beta como ganador y Gamma con el segundo puesto. Del otro lado de la pista iniciaba una discusión entre las dos Beba y Dickson quienes no se quedaron calladas ante las formas de juego de cada una.

“Aquí un segundo que uno pierda, sí está valido pararse a pensar, no pararse a tomar tinto, que venga algo y lo haga por usted, o sea que hay que correr, no es que… ¡Qué pena Beba! Se lo voy a decir. Solo tengo para decir eso, acción y reacción, se cayó no pudo, corro” — Dickson

“Tú estabas allá también, desde acá te dijimos 20 mil veces que pusieras el pie en el rombo donde se supone que uno se tiene que apoyar. Te lo dijimos 20 mil veces, no lo hiciste” — Beba

Ante esto Dickson no tuvo más argumentos para defenderse y aseguró que escuchó las recomendaciones, pero ella pensó que lo podría volver a hacer de la misma forma en la que ya lo había intentado. Beba prosiguió diciéndole que en la segunda oportunidad tampoco hizo caso a la forma correcta lo que derivó en la molestia de Dickson.

“Está bien, perdimos por culpa mía” — Dickson

“¿Yo en qué momento dije eso? Así como uno falla, fallan los cuatro. Y si los cuatro no logramos cumplirlo, fue por culpa de los cuatro. Dickson tú te equivocaste también” — Beba

“Lo acepto yo si te aconsejo en la siguiente prueba no camines” — Dickson

“Y tú en la siguiente prueba escucha a tu equipo. Ya Dickson anotado, perfecto ya lo anoté” — Beba

Ante la derrota la casa Alpha se quedó sin camas al igual que la casa Omega, mientras que Beta decidió concederle el beneficio de descanso a Gamma al haber ocupado el segundo lugar.

“Toca esperar que la reina se maquille”: Beba y Dickson casi se van a los golpes

Durante la emisión del capítulo 7 del ‘Desafío XX’ fueron muchas las emociones que se vivieron dentro de la Ciudad de las Cajas, pues mientras en Omega y Beta la buena energía reinaba y en la casa Gamma los roces se daban de manera pausada, en Alpha la las discusiones estaban la orden del día.

La primera discusión del capítulo estuvo protagonizada por Bea y Dickson quienes se preparaban para el box rojo, pero Dickson hablaba con Karen hizo un comentario en voz alta.

“Toca esperar que la reina se maquille” — Dickson

Beba escuchó el comentario y le refutó que se lo dijera de frente, por lo que Dickson de manera retadora le repitió sus palabras. Beba se acercó a preguntarle cuál es el problema que tenía con ella, pero los ánimos se calentaron.

“Yo no tengo ningún problema, aquí vinimos a guerrearla, pero creo que tú no lo has entendido” — Dickson

“Si se me da la put@ gana de maquillarme, me maquillo las veces que se me dé la put@ gana. Que te quede claro” — Beba

Ante la situación Karen y Arandú tuvieron que interponerse entre ambas pues se acercaron más al punto de pasar a un posible contacto físico que habría derivado en violencia y por ende en la expulsión en el ‘Desafío XX’.