“Ni Judas se atrevió a tanto”: Dickson del ‘Desafío XX’ desata la polémica en redes

Durante el capítulo 30 del ‘Desafío XX’ la presencia de tres desafiantes invitadas marcarían el rumbo de la prueba de sentencia, premio y castigo, pues es la modalidad que se ha implementado para que los televidentes vivan la experiencia en la Ciudad de Las Cajas.

Es así como la prueba se llevó a cabo en el box de agua en la que la fuerza, destreza y en especial el equilibrio marcaría un resultado que beneficiaría a unos y afectaría a todos. La invitada de la casa Alpha se alzó con el triunfo y con ello le dio el título a ese equipo del mejor del ciclo.

En la casa Alpha les esperaba María Fernanda Aristizábal pues les tenía una comida y además una compra por hacer, pero rifó el cupo y fue Santiago quien se quedó con el premio, por lo que pudo escoger algunas cosas que necesitaba para su apartamento.

Pero esto no fue del agrado de Dickson, Karen, Natalia y Mapi, pues tienen una inconformidad con él tras lo ocurrido en la prueba de aire que no pudo completar al caerse, y que derivó en el chaleco que le llegó a Mapi. Es por ello que en el capítulo 31 Dickson se le acercó a Santiago para hacerle a su manera el reclamo.

“No sé ni cómo decírtelo, ¿fue rifa? Sí, solo que ella, figamos que todas no nos gustó el hecho de que hubiese ganado sabiendo que por ese error tuyo Mapi se llevó el chaleco. Digamos que si a ti te hubiese nacido tu hubieses dicho ‘yo pienso que se lo debemos dar a Francisco’. Yo creo que ellas hubiesen quedado más tranquilas que se lo hubiese ganado Francisco. Como el error lo cometiste tú y no pudimos hacer ciclo perfecto sería bueno que lo hubiese ganado Francisco, que lo merecía más que tú”

Le agregó que todas están molestas y le preguntó si lo había percibido, ya que al momento de hacer la compra con María Fernanda Aristizábal lo dejaron solo y los únicos que se quedaron con él fueron la desafiante invitada, Kevyn y Francisco. Por otra parte, Dickson le preguntó si tenía alguna forma de reivindicarse y si hablaría con las demás mujeres.

“Pues no tengo nada que decir, la molestia es de ustedes. Y si van a seguir así molestas, pues lo respetaré y ya. La suerte me buscó y gracias a Dios la tuve y un error lo tiene cualquiera, perdimos una sola prueba y el resto de las otras tres la ganamos, entonces no me pueden seguir crucificando por una prueba, en un proyecto no todo sale perfecto ¿entiendes? Eso es buscar culpables donde no los hay”

— Santi