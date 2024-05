Dan palo a La Segura por hablar a espaldas de Ornella en ‘La Casa de los Famosos’

Durante la más reciente gala de ‘La Casa de los Famosos’ Colombia la tensión fue la protagonista, pues una cosa se vive dentro de la casa y otra muy distinta dentro del exilio en el que las discusiones, amenazas e insultos como los de Alfredo hacia Julián Trujillo se hicieron presentes hasta ser solventados.

Pero con ello también llegaron otras situaciones como la protagonizada por las creadoras de contenido Karen Sevillano y Natalia Segura Mena, más conocida como La Segura, quienes le criticaron a Ornella Sierra su falta de empatía.

Karen le indicó que han construido una amistad independientemente del juego y que siente que todos se tienen un cariño que va creciendo, luego La Segura intervino para indicarle que si le están mencionado el tema es porque ya ha pasado varias veces.

“Pantera hoy de cierta forma se sintió aliviado de que yo no lo nominé a él porque el domingo estuvo allá y nosotras pudimos ver cómo estaba Pantera. No estaba para nada bien. Aunque él no se ponga a llorar no se tire al piso, no se rasgue las vestiduras y no grite, uno cuando está pendiente del sentimiento del otro puede verlo. Eso eso, tener un poco de empatía con los demás en los momentos en los que los demás se sienten mal, buscar el momento adecuado de celebrar, yo sé que vos le agradeces a tus seguidores”, dijo Karen, por su parte Ornella aseguró que ella siempre se les acerca a las personas de manera individual cuando se sienten mal, pero terminó inundada en lágrimas.

A La Segura también le tocó ir al exilio y en el baño habló con Alfredo y Pantera sobre su posición respecto al actuar de Ornella, y reveló la manera en la que entró a celebrar su regreso a ‘La Casa de los Famosos’ Colombia.

Sin embargo, tiempo más tarde Ornella Sierra tuvo que ingresar al cuarto del exilio, y la manera en la que llegó a saludar fue tema de conversación entre La Segura, Karen y Pantera, y la tildaron de hipócrita.

Las reacciones en las redes sociales no han cesado, pues califican muy mal el actuar de La Segura sobre Ornella y más por haber estado desde el inicio del programa, y ser del mismo equipo.