Alfredo amenazó e insultó a Julián Trujillo y piden su expulsión de ‘La Casa de los Famosos’

Durante horas de la convivencia en el exilio de ‘La Casa de los Famosos’ Colombia se vivieron muchos momentos de tensión, pues la disputa por una cama y quien dormiría en el suelo generó un enfrentamiento en medio de insultos y hasta amenazas.

Luego de la gala central de ‘La Casa de los Famosos’ Colombia se conoció que el actor Julián Trujillo y el panameño Miguel Melfi eran los nominados de la casa, por lo que tendrían que ir a convivir en el exilio con la actriz Martha Isabel Bolaños y el creador de contenido Alfredo Redes.

Sin embargo, la convivencia entre dos galácticos y tres papillente se vio afectada cuando llegó el tema de lo que sería compartir las dos camas que hay en el espacio y que una ya era ocupada por Martha Isabel Bolaños.

Melfi, Pantera, Alfredo y Martha Isabel sostenían una discusión sobre el tema mientras Julián Trujillo estaba en el confesionario. Ellos querían que Julián también durmiera en el piso abogando a que todos tienen el mismo derecho, pero Martha Isabel les indicaba que Julián dormiría con ella.

Pero la conversación se subió de tono cuando Melfi cuestionó el poder de decisión de Julián al decidir dónde dormir cuando el actor invocó el respeto a la mujer y que siendo Martha Isabel la única en el cuarto ella debía decidir.

Melfi siguió discutiendo con Julián mientras que Alfredo no perdió oportunidad para provocar, lo que generó mas confusión pues la premisa es que la cama era para dos personas, pero el turno de dormir en el piso debía darse por igualdad. Por lo que Julián dijo que, si tiene que dormir en el piso lo hará, pero Alfredo se le fue encima para amenazarlo cuando se creía que todo estaba arreglado.

“Bájale a tu actitud, segunda vez que me hablas así, tercera vez y no respondo. Siempre quieres hablar del más caballeroso ¡Maricón! ¡Eche! No sé qué se cree esta gran marica”

— Alfredo