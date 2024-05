Ana Karina Soto reveló el castigo que vivió por salir en defensa de su hijo Dante, ¿las críticas no paran?

Ana Karina Soto es una de las presentadoras más reconocidas en la industria del entretenimiento, pues luego de su paso por el ‘reality’, ‘Protagonistas de nuestra tele’ de RCN Televisión, donde no logró convertirse en la ganadora de aquella temporada gracias a su talento ante la cámaras y su carisma se convirtió en una de las figuras más destacadas dentro del canal siendo parte de ‘Buen día Colombia’ y ‘Mañana Express’. Sin duda, el mayor logro para la ocañera es su familia, su pareja Alejandro Aguilar y su hijo Dante, con quienes se encarga de compartir varios de los mejores momentos que viven juntos a través de sus redes sociales, sin embargo, recientemente Soto reveló el castigo que vivió por salir en defensa de su hijo Dante.

PUBLICIDAD

Si bien, tanto ella como el resto de los presentadores de ‘Buen día Colombia’ han sido blanco de diversas críticas por referirse a uno que otro participante de ‘La casa de los famosos’, esto no ha sido impedimento para que la presentadora sigue sacando a flote aquello que piensa y siente, pues una situación similar termina sucediendo a través de sus redes sociales, donde se muestra en varias ocasiones con su pequeño Dante, siendo víctima de críticas y por supuesto, en algunas ocasiones sus padres han salido en su defensa.

Durante la más reciente aparición de Ana Karina por medio de su cuenta de Instagram, la presentadora aseguró que su cuenta estuvo inactiva durante 24 horas debido a lo ocurrido: “Les cuento que ayer me volvieron a sancionar en Instagram porque Alejandro subió un video de Dante y en el texto estaba contando lo que muchas veces la gente dice cada vez que subimos algo de Dante. Como los ataques que recibimos por acá, que parece una cosa que parece la otra. Entonces al parecer, Instagram toma esas palabras textuales porque no sabíamos que tocaba cambiarle que una vocal, una letra que reemplazarla por yo no sé qué”.

Seguidamente la presentadora de ‘Buen día Colombia’ reiteró que al parecer, estas palabras terminaron siendo el problema principal del texto: “Son agresivas porque es todo lo que estamos recibiendo ataques, críticas, cada vez que subimos algo con Dante. Infringe las reglas del lenguaje de Instagram y nosotros resultamos siendo los perjudicados porque nos castigaron y nos bajaron la publicación”. Finalmente Ana Karina Soto indicó que el castigo para las tres cuentas fue la inactividad de la cuenta por 24 horas, dejando claro que no mandaron el caso a revisión, pues esto fue lo que les recomendaron.