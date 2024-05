Aleja ganadora del ‘Desafío’ se fue en contra de ‘Sensei’ por estas razones

Aleja, cuyo nombre completo es Alejandra Ulloa, tuvo una trayectoria notable en el Desafío The Box 2023. Su historia en el reality fue una de superación y determinación. Inicialmente, Aleja ingresó a la competencia representando al equipo Omega, pero un chaleco de sentencia la llevó a enfrentar la Muerte, lo que parecía ser el fin de su participación.

Sin embargo, la vida le dio una segunda oportunidad cuando Margoth tuvo que abandonar el reality por una lesión, y Aleja regresó, esta vez como parte del equipo Gamma. En este nuevo equipo, demostró su fuerza y perseverancia, aprendiendo de sus compañeros y practicando antes de cada prueba.

Su actitud positiva y su capacidad para mantener la calma en momentos críticos le valieron ser elegida por Sensei durante la reconfiguración de los grupos, lo que la llevó a formar parte del equipo Alpha. En Alpha, Aleja pudo conectar más profundamente con los demás participantes y se sintió motivada a dar lo mejor de sí misma.

Aleja del 'Desafío The Box' responde a seguidor por sus caídas Foto: Instagram @alejamartinez_s

Finalmente, después de enfrentarse a Guajira en una exigente prueba en el Box Negro, Aleja se convirtió en la ganadora oficial del Desafío The Box 2023. Su victoria fue un testimonio de que la tranquilidad y la estrategia son a menudo más importantes que la rapidez al resolver problemas.

Ahora bien, en una reciente entrevista que tuvo con el medio de comunicación Pulzo, la resiente ganadora del reality de Caracol contó detalles de su relación personal con ‘Sensei’ después de sufrir un accidente automovilístico en medio de una carretera nacional: “Yo iba manejando y al momentico todos se quedaron dormidos. Yo seguí conduciendo y todo bien. Había mucho trancón, pero ya estábamos llegando al último peaje para entrar a Usme y ‘Sensei’ se despertó, entonces me preguntó si me ayudaba a manejar y yo le dije que no. Él siguió acomodándose, pero no pudo seguir durmiendo y me dijo: ‘Ven, bebé. Cambiemos y yo te ayudo que yo ya dormí’. Entonces nos cambiamos”, explicó Aleja.

Tras quedarse dormido, ‘Sensei’ ocasionó el grave accidente y según Aleja no respondió por los daños de su carro: “Terminamos bien con él, pero a veces las personas no son como uno piensa y se me desdibujó completamente entonces ahora cero relación con él”, contó Alejandra en el medio ya mencionado.

