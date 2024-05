‘Aleja’ de ‘El Desafío’ de Caracol dio a conocer los detalles de la delicada cirugía de su ‘hijo’

Aleja del 'Desafío The Box' en la Ciudad de Las Cajas

La vida de Alejandra Martínez cambió radicalmente luego de ganarse la temporada 19 de ‘El Desafío’, programa concurso de Caracol Televisión que la benefició con $400 millones de pesos y que de paso le dio un impulso para resaltar como figura digital. Precisamente, la bogotana sorprendió a sus seguidores al dar a conocer los detalles de la delicada cirugía por la que pasó su ‘hijo’ de cuatro patas.

PUBLICIDAD

Dentro de los nuevos rumbos que tomó Martínez en su cotidianidad resalta el hecho de que se gastó una buena plata para independizarse y comprar su propio apartamento, recinto que no solo compró para su comodidad, también para la de sus mascotas, su perro raza cocker spaniel y sus dos gatos.

La superhumana dio a conocer que decidió mandar a esterilizar a Arai, el canino, debido a que estaba teniendo varios comportamientos que estaban afectando su cotidianidad: “Se le acabó la ‘boliadera’ a Arai con mis peluches porque me los tenía salados, ya me la tenía hasta acá. Gracias a Dios no era nada grave, pero sí teníamos que hacer rápido”, expresó la nacida en la capital colombiana, quien hizo parte de la Universidad Distrital, previo a su ingreso al programa.

Recomendados:

¿Cómo fue el accidente de ‘Aleja’ y Sensei del ‘Desafío The Box’ a las afueras de Bogotá?

Para febrero de este 2024, Martínez dio a conocer a ‘La Red Caracol’, que sufrió un percance automóvilistico junto a Sensei, luego de que ambos llegaran a Bogotá, tras ser parte de una competencia atlética en la ciudad de Villavicencio, en el departamento del meta. En su relato, la nacida en la capital colombiana dio a conocer que precio a ingresar a la urbe por la localidad de Usme, decidió cederle el volante a su compañero, mismo que sufrió de un microsueño que lo hizo pasarse de carril y chocar de frente contra una tractomula,

Aunque el automotor en el que se movilizaban quedo en perdida total, afortunadamente las heridas que presentaron fueron menores.