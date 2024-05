“Se me explotó una ‘pucheca’”: Aida Victoria tuvo percance mientras sostenía relaciones con su pareja

Aida Victoria es una de las creadoras de contenido más reconocidas en las redes sociales, la joven barranquillera se ha sabido ganar el cariño de miles de seguidores con su carismática forma de ser y por el humor con el que suele abordar varios sucesos de su vida. Al ser una figura pública, su vida privada también es objeto de interés para muchos y más sabiendo que la modelo vive un romance con el también creador de contenido conocido como Westcol.

PUBLICIDAD

Cabe recordar que Aida Victoria también ha llamado la atención de los medios de comunicación y las redes sociales debido al escándalo legal que la rodea y que está relacionado con su supuesta responsabilidad en la fuga de su madre, la excongresista Aida Merlano que se fugó de un consultorio odontológico en el 2019. La joven barranquillera ha estado en el ojo del huracán por la probabilidad que tiene de que resulte condenada por el presunto uso de un menor de edad para facilitar la huida de su madre, pues de acuerdo a las acusaciones la modelo habría manipulado a su hermano quien era menor de edad en el momento de la fuga de la exsenadora.

Sin embargo, la barranquillera presentó una demanda de casación ante la Corte Suprema de Justicia, busca apelar la decisión del Tribunal Superior de Bogotá, que aumentó la condena a 13 años y 7 meses de prisión. No obstante, mientras la modelo resuelve su situación legal, ha tenido que lidiar con otros percances sobre su salud.

Recomendados:

Aida Victoria contó que se le explotó una prótesis de sus senos

Recientemente, Aida Victoria confesó que fue justamente mientras compartía de un momento íntimo con su pareja, que tuvo un percance con una de sus prótesis mamarias. Al parecer la joven de 24 años sostenía relaciones sexuales cuando accidentalmente sintió que uno de sus implantes se explotó.

La misma influencer narró cómo habría llegado al incidente: “Le dije: ‘¡dale duro, que no pasa nada’, y sí pasó. Se me explotó una ‘pucheca’ por abusar de la fuerza”. No osbtante la famosa dio un parte de tranquilidad a sus seguidores, pues, manifestó que sus implantes estaban asegurados, por lo que solo estaba preocupada por el tamaño de los próximos.

“Ya que estoy aquí en Barranquilla donde me van a atender para agrandarme los senos, voy a ponerme al día con algunos compromisos”, contó la famosa.