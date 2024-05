“No me quiere hablar” Rigo reveló la complicada relación que tiene con su hija

Rigoberto Urán es un ciclista profesional, nacido el 26 de enero de 1987 en Urrao, Antioquia. Es conocido por ser uno de los ciclistas más destacados a nivel mundial y miembro del equipo estadounidense EF Education-EasyPost. Su carrera estuvo marcada por logros significativos, como la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 en la prueba de ciclismo en ruta, y posiciones destacadas en el Giro de Italia y el Tour de Francia.

La vida de Rigoberto Urán ha sido tan inspiradora que fue adaptada a una novela televisiva. Esta producción, que se emitió en el Canal RCN, narró la vida del ‘toro de Urrao’ y sus luchas para llegar a la cumbre del ciclismo mundial. La historia de Urán es una de superación y perseverancia, desde los desafíos que enfrentó tras el asesinato de su padre cuando él tenía 14 años, hasta sus triunfos en las competencias más prestigiosas del ciclismo mundial.

Hace poco, el destacado ciclista, anunció su retiro del ciclismo profesional al finalizar la temporada 2024. Después de una carrera llena de éxitos. Urán también reflexionó sobre la importancia de estar bien rodeado, agradeciendo a su familia, entrenadores y compañeros que lo apoyaron a lo largo de su trayectoria.

De hecho, en una reciente entrevista que concedió al programa de Eva Rey para su canal de YouTube, Urán contó detalles de la relación que tiene con su pequeña hija de tres años.

“No soy un papá presente, permanezco 130 días fuera de mi casa por las competencias, eso cambia mucho. Lo que ha pasado en estos días es que a uno le cuesta irse de la casa porque pregunta: ‘Papá, ¿por qué te vas?’, y cuando la llamo por videollamada no me quiere hablar porque está enojada. Llego yo a la casa y puede pasar tres o cuatro horas, hasta que ella se acerca, para cuando me voy una semana. Es complejo, para uno es muy difícil irse de la casa, pero bueno, es el trabajo que lo obliga a uno”.

Además de eso, contó que tendrán que hacer un proceso de adaptación con Carlota y hasta con los perros para la llegada de Máximo para que la niña no pase por ninguna depresión y no se sienta desplazada con la llegada de su hermano.