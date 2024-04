“Paciencia y buena actitud”: Rigoberto Urán compartió en redes su consejo “para todos los feos”

El carismático ciclista Rigoberto Urán, una de las personalidades deportivas más destacadas del país, ha aumentado su popularidad en los últimos seis meses gracias a la transmisión de su serie biográfica ‘Rigo’. La historia del famoso pedalista paisa ha cautivado a la audiencia, posicionando a RCN como uno de los canales más vistos en el horario estelar.

Protagonizada por Juan Pablo Urrego, Ana María Estupiñán y un elenco destacado que incluye a Sandra Reyes, Robinson Díaz, Andrea Guzmán y Ramiro Meneses, la serie se encuentra en sus últimos capítulos tras emocionantes episodios como la muerte del personaje de Evaristo Rendón, interpretado por Julián Arango.

Desde su estreno en octubre de 2023, la trama ha captado la atención del público, quienes han estado atentos a cada detalle para comparar la versión televisiva con la vida real del ‘Toro de Urrao’. Para responder a las inquietudes de sus seguidores, Rigoberto Urán ha utilizado sus redes sociales para compartir recuerdos personales.

Recientemente, el ciclista compartió una fotografía de hace 13 años en su cuenta de Instagram, donde aparece junto a su hermosa esposa, Michelle Durango. Con su característico sentido del humor, Urán bromeó sobre su aspecto físico en ese entonces, escribiendo: “Muchachos, saludito para todos los feos, recomendación: tengan paciencia y buena actitud… 2011″.

Las reacciones no se hicieron esperar, e incluso algunos actores de la serie, como Yesenia Valencia, Sebastián Toro y Elizabeth Chava, interactuaron con un me gusta en la publicación. Otros usuarios bromearon diciendo que ahora entendían por qué el suegro no lo quería y que gracias a su labia logró conquistar el corazón de Michelle.

La interacción de Rigoberto Urán en las redes sociales ha permitido a sus seguidores conocer más aspectos de su vida personal y disfrutar de su sentido del humor fuera de las pistas. La serie llegará a su gran final el próximo 15 de abril, a las 8:00 e la noche.