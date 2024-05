Kevyn del ‘Desafío XX’ envió a la friendzone a Natalia

Durante la emisión del capítulo 30 del ‘Desafío XX’ se dieron varias polémicas, como la protagonizada por Natalia y algunas mujeres de Alpha la hablar sobre los gustos de Santiago y los atributos físicos de Kevyn.

Pero al comienzo de la edición Natalia sostuvo una conversación con Kevyn en la que lo encaró sobre lo que sería tener alguna especie de acercamiento en la competencia, pues es de recordar que el participante tiene su pareja, pero ha estado en la mira de Natalia.

“Digamos que tú eres mi pareja, y tú estás allá, si tú ves que de pronto no sé yo estoy molestando un poco de lo normal con alguien ¿te vas a sentir bien?”, le preguntó Kevyn a lo que Natalia contestó que “No, porque si son acuerdos que yo tengo con mi pareja. Yo agradezco en el alma yo haber venido acá soltera, porque yo puedo estar abierta, digamos cuando yo te vi dije ‘qué hombre tan guapo’, si yo tengo pareja o cuando yo estaba con mi pareja yo ni me abría a mirar nada, porque mi interés únicamente era mi pareja”.

Seguidamente Kevyn le contó sobre la conversación que tuvo el día anterior con Dickson en la que estando en la piscina esta le cuestionó sobre si siente alguna atracción hacia Natalia y este le contestó que le parece linda, pero que él tiene a su pareja.

“Si digo que me gustas es porque le estoy dando entrada, y no creo que lleguemos hasta allá. Obviamente uno es ser humano, uno de pronto tiene tentaciones de sin querer queriendo se resbala, y cosas que uno no desea”

— Kevyn