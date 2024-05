¿Él tiene la culpa? Carla Giraldo contó la decisión que cambió su vida y todo fue por Carlos Vives

Carla Giraldo es una reconocida actriz, presentadora y empresaria. Nació el 30 de agosto de 1986 en Medellín, pero vivió la mayor parte de su vida en Bogotá. Es hija adoptiva de María del Rosario “Charo” Quintero, una maquilladora de efectos especiales de televisión, y de Manuel Giraldo, un comerciante.

PUBLICIDAD

Desde muy joven, Carla estuvo expuesta al mundo de la actuación gracias a su madre adoptiva, lo que la llevó a soñar con ser actriz. Comenzó su carrera como extra en diferentes producciones y a los doce años obtuvo su primer papel protagónico en la telenovela “Me llaman Lolita”, interpretando a Lolita Rengifo junto a Marcelo Cezán y Manuela González. Este papel la posicionó como una actriz revelación, ganando un premio TV y Novelas a mejor actriz infantil.

En su vida personal, Carla enfrentó desafíos significativos. A los 14 años, abandonó la casa de sus padres adoptivos debido a conflictos familiares y vivió en diferentes lugares en Bogotá. De hecho, el detonante que cambio su vida se generó cuando actuaba en Pandillas Guerra y Paz cuando todos iban a ir a un concierto de Carlos Vives, pero sus papás adoptivos no la dejaron ir.

Recomendados:

“Ese día dije me voy. Llamé a una amiga tiré dos calzones, una camiseta, un jean y me volé. Nunca más volví, todo por un concierto de Carlos Vives, él es el culpable, que me mantenga”, confesó Carla Giraldo en el medio ya mencionado.

Giraldo contó que llamó a su casa, una semana después de haberse ido, y le dijo a su papá “viste me fui”y él le contestó “sí, y usted verá cuando vuelve”. Carla confesó que esto se volvió un reto para ella y pensó si no me buscan, tampoco los busco y jamás volvió a su casa.

Sin embargo, superó estas dificultades y continuó su exitosa carrera. En 2014, durante las grabaciones de “Nora”, quedó embarazada de su primer hijo, Adrián, y un año más tarde nació su segundo hijo, Damián. Su pareja es el DJ y empresario Mauricio Fonnegra.

En 2021, Carla participó y ganó el programa de cocina “MasterChef Celebrity Colombia”. En la actualidad es la presentadora de “La Casa de Los Famosos Colombia”. Además, desarrolla su rol de empresaria con un café llamado “El Industrial” a las afueras de Bogotá.