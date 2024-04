Andrés Montoya de Caracol mostró a la cómplice de sus sonrisas en el noticiero

El periodista paisa , André Montoya, se ha ganado a pulso la distinción de ser uno de los presentadores de noticias más queridos de Colombia, mérito que cultivo desde su aparición en Telemedellín y su trabajo como representante regional en Noticias Caracol. Ahora, siendo parte de la primera edición de este informativo, decidió rendirle honor a la cómplice de sus sonrisas en el trabajo.

Desde su inicio en esta sección, Montoya tuvo que ingeniárselas para que la audiencia dejara atrás el estilo planteado por Juan Diego Alvira, y mostró con profesionalismo que se puede destacar en la pantalla con la vibra propia que lo caracteriza y sin recurrir a lo que realizaba el ahora conductor del programa ‘Sin Carreta’ de Canal Uno.

Pero llegar hasta este espacio anhelado por muchos de sus colegas en Colombia, no ha sido un camino para nada fácil, así que en los momentos de gloria que está viviendo, Andrés decidió tomarse una fotografía con la costosa y tecnológica cámara robótica que lo acompaña cada mañana desde que decidió emprender está nueva aventura, imagen que publicó en su cuenta de Instagram, en donde acumula más de 42.000 seguidores, y que describió con la frase: “De 5:30 a.m a 9:00 a.m. Primera edición. Con y para ustedes”.

Es precisamente esta red social la encargada de darle a conocer a la audiencia un aspecto más cercano de Montoya, quien constantemente realiza publicaciones sobre su cotidianidad, especialmente del tiempo de calidad que comparte con su hijo Pedro, niño de 5 años al que con amor visita recurrentemente en la ‘capital de la montaña’, ya que el niño vive con su mamá, mujer con la que el periodista ya jo tiene una relación amorosa formal. En sus post el comunicador aprovecha para dejarle hermosos mensajes a su retoño, que espera pueda leer a futuro, como los siguientes: “El que no desampara mi corazón. Ni de noche ni de día”, “Verte crecer siempre, sano y feliz, será mi mayor alegría”, y “Mi partner para toda la vida”.