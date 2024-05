La talentosa actriz Carolina Gaitán, conocida por su papel como Valeria Ruiz en la exitosa telenovela de RCN, ‘Rojo Carmesí’, abrió su corazón ante sus miles de seguidores para compartir detalles sobre su embarazo y los desafíos que ha enfrentado en esta etapa tan especial de su vida.

Mientras se preparaba para una jornada de grabaciones de la historia de Fernando Gaitán, Carolina compartió con sus seguidores un episodio reciente en el que se sintió bastante indispuesta, impidiéndole participar plenamente en la celebración del Día de las Madres. “Ayer en el Día de la Madre, no me tomé ni una foto, ni tomé foto de nada porque estuve muy bien la primera parte del día, pero después y después me entró una migraña, una locura, pero me noqueó todo el resto del día”, relató la actriz.

Carolina explicó que este malestar ha sido uno de los pocos síntomas “malucos” que ha experimentado durante sus casi siete meses de embarazo, además del cansancio habitual. “En realidad han sido las migrañas, en el primer trimestre, y ayer como cosa rara me volvió a dar”, compartió Gaitán.

“Toca bajarle”: Carolina Gaitán identificó lo que le provoca severo malestar en su embarazo pic.twitter.com/YntDOrB6rs — joseluengotop (@joseluengotop) May 13, 2024

Durante esta nueva etapa de la maternidad, Carolina ha estado atenta a identificar los factores desencadenantes de estos intensos dolores de cabeza. “Creo que ya lo identifiqué y es la sal, toca bajarle considerablemente a la sal, al menos en mi embarazo, pero ya me siento mucho mejor”, reveló la actriz.

La sinceridad y la transparencia de Carolina al hablar sobre los desafíos de su embarazo resonaron entre sus seguidores, quienes le enviaron mensajes de apoyo y solidaridad. “Gracias por compartir tu experiencia, eres una inspiración para muchas mujeres que atraviesan el mismo camino”, comentó un seguidor. Otros compartieron consejos y palabras de aliento para ayudar a Carolina a sobrellevar esta etapa con tranquilidad y bienestar.