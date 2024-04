Carolina Gaitán fue atacada por un actor y denunció la discriminación por su embarazo

Carolina Gaitán, es una de las actrices más reconocidas por los televidentes gracias a sus múltiples facetas en el teatro, el cine, la televisión y la música, puesto que muchos la recuerdan por su paso en el reality show de Canto del Canal Caracol donde conformó el grupo ‘Pop Star’ junto a otras 4 ganadoras, además de sus papeles en ‘Celia’, ‘Sin senos sí hay paraíso’, ‘Narcos’ y ahora, ‘Rojo carmesí', producción en la que está grabando mientras disfruta de su primer embarazo a sus 39 años de edad.

La actriz que hace parte del elenco de ‘Rojo Carmesí' reveló que aunque la producción saldrá al aire en el Canal RCN en pocos días, la producción aún sigue grabando, algo que según comenta no es muy usual, por lo que tienen la oportunidad de leer a sus seguidores y la acogida que tienen sus personajes mientras los acompañan en el ritmo de grabaciones.

Además dejó saber que al estar en su semana 22 de embarazo (5 meses), ha sido todo un reto y un desafío para ella vivir su trabajo de una forma que nunca había contemplado. “Esto ha tenido un nivel de reto importante y más en estados como este”, indicó en sus historias de Instagram, donde también hizo una particular revelación y denuncia.

Recomendados

Carolina Gaitán fue víctima de discriminación

La actriz sin dar nombres, comentó a sus seguidores que cuando se estaba alistando para grabar una nueva escena, uno de sus colegas, un actor de la producción, se le acercó y le hizo un comentario que la hizo replantearse muchas cosas y abrir un espacio de conversación con sus fans, pues este tipo de situaciones no deberían pasar.

“Te veías muy bonita cuando no estabas embarazada”, le comentaron a la actriz, quien no dudó en decir:

“Yo me siento muy bonita estando embarazada... aunque no lo crean, son ataques a una persona que está lista para trabajar, que está lista para empezar a desempeñar su labor, creo que independientemente del si estoy o no embarazada, que sea mujer, nadie debe estar refiriéndose a cómo te ves, sobre tu apariencia física”, puntualizó, mientras refería que en el medio en el que se desempeña la apariencia física es muy importante, pero aún así, como sociedad, no tendría que existir la necesidad de opinar sobre el cuerpo de otra persona y vulnerar su autoestima y seguridad.