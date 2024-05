Luisa Fernanda W sorprendió a seguidores con el gran parecido que tiene con su mamá

La famosa influencer Luisa Fernanda W sorprendió a sus millones de seguidores en las redes sociales al compartir una emotiva fotografía de su madre en honor al Día de las Madres. La imagen, publicada en su historia de Instagram, muestra a la progenitora de la creadora de contenido en su juventud, desatando una oleada de comentarios y elogios por parte de sus seguidores.

Con palabras cargadas de amor y gratitud, la pareja de Pipe Bueno dedicó un emotivo mensaje a su madre, destacando el papel fundamental que ha desempeñado en su vida. “La mujer que me dio la vida. Te amo, madre de mi alma, te elijo esta y todas las vidas. Eres la mejor madre del mundo. Gracias por todo tu amor y dedicación. La educación que día a día me brindas es lo que hoy me hace la persona que soy”, expresó la influencer, mostrando su profundo agradecimiento por tenerla en su vida.

Además de la foto de su madre en su juventud, Luisa Fernanda compartió varias imágenes de su infancia, donde aparece junto a ella y otros miembros de su familia. Estas fotos generaron un gran impacto entre sus seguidores, quienes destacaron el sorprendente parecido físico entre madre e hija. “Son idénticas”; “Es realmente sorprendente”; “Demasiado iguales”, fueron algunos de los comentarios que recibió la influencer en su red social.

En otro mensaje, Luisa Fernanda reconoció el invaluable legado de amor y enseñanzas que ha recibido de su madre y abuelas. Destacó la importancia del amor propio y la determinación para alcanzar los sueños en la vida. “Mamá, eres el alma más bonita que conozco. Abuelas, las amo y su ejemplo siempre lo llevo conmigo”, destacó la influencer, resaltando la influencia positiva de las mujeres en su vida.

Con estas emotivas publicaciones, Luisa Fernanda W no solo celebró el Día de las Madres, sino que también compartió con sus seguidores el profundo amor y agradecimiento que siente por ellas a lo largo de su existencia.