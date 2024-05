Con chiva y gigantesco sonido afuera de RCN, ‘Culotauro’ sorprendió a Diana Ángel en el Día de la Madre

Para ninguno de los televidentes de ‘La Casa de los Famosos’ de RCN y Vix, les fue un secreto el amorío que tuvieron el comediante Camilo Díaz, ‘Culotauro’ y la actriz, Diana Ángel, vínculo que recientemente tuvo un acto bastante emotivo a pesar de estar separados por las paredes del set de ‘Nuestra Tele’, ya que Diana aún está en competencia. En pleno Día de la Madre, ‘Culito’, le dio una tremenda sorpresa a la mujer que interpretó a ‘Leticia’ en ‘La hija del Mariachi’.

PUBLICIDAD

En la tarde de este domingo 12 de mayo, Díaz se dio a la tarea de concretar una petición que había hecho en redes, en la que solicitó ayuda para sorprender a Diana en esta fecha tan especial; para ello llevó una típica ‘chiva’, la cual estaba dotada de gigantescos parlantes, con los que él y el hijo de bogotana, Damián, le mandaron varios mensajes que para su fortuna fueron escuchados:

“Muchas gracias por ser la mejor mamá del mundo. No puedo estar más agradecido contigo por darme la vida, por enseñarme todas esas cosas lindas que me has enseñado, espero que me estés escuchando porque te amo. Así como te amo, amo a todas las madres que están aquí”, fueron algunas de las emotivas palabras del ‘retoño’ de ángel.

Recomendados:

El hermoso gesto fue publicado en la cuenta oficial de Instagram de Diana, en donde acumula 482.000 seguidores, mediante un clip en el que la persona encargada de administrar el perfil traslado el sentir de todos los que la apoyan para que no desista y opté por abandonar la competencia, como lo solicitó en semanas anteriores:

El amor de un hijo que hoy se levanta para decir: te amamos Diana. Y vamos a luchar hasta el último segundo. Esto no solo va de un reality. Va de que te mereces volver a las pantallas, que queremos ver tu talento nuevamente en TV. Y hoy, en el Día de la Madre, nuestro team va a duplicar esfuerzos”, se lee en la publicación.