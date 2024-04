Diana Ángel se quiere ir de ‘La Casa de los Famosos’ y reveló los motivos

Durante las horas de convivencia en ‘La Casa de los Famosos’ Colombia la actriz Diana Ángel se paró delante de todos sus compañeros en la sala para expresarles que siente que su proceso en competencia se acabó.

“Me siento orgullosa de haber estado luchando hasta acá, pero yo hoy les manifiesto que siento que mi proceso debería ser hasta hoy. Yo espero que toda la gente que nos está viendo en Latinoamérica, Colombia, Panamá y todas partes, entienda que hay momentos en los que los procesos se acaban y yo siento que dos meses para mí son suficientes en esta casa, casi tres. Y los que se queden allá afuera los estaré esperando”, indicó en primera instancia Diana Ángel.

Seguidamente les pidió a los televidentes de ‘La Casa de los Famosos’ Colombia que la han apoyado en los casi tres meses de competencia que los votos que serían para ella se los den a quienes de verdad quieren permanecer en la competencia.

“Yo siento que hoy es un día para irme, hoy es un día perfecto para salir de la casa feliz, agradecida, enamorada de cada uno de ustedes, aunque no lo crean. De cada uno me voy a llevar algo, yo sé que no lo puedo decidir yo y eso es lo más loco de todo, pero eso estoy aquí, parada diciéndole a todas las personas que me han apoyado hasta acá que me aman y que me quieren que mis votos se los den a las personas que se quieren quedar acá. Yo ya no quiero levantarme obligada, yo ya no quiero seguir haciendo lo mismo de lo mismo, siento que ya es el momento, ya me rehabilité, y si ya me rehabilité no me puedo quedar más tiempo porque seguramente me voy es a volver loca”

— Diana Ángel