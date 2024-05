Vittorio sugirió comer una carne más barata y en redes pidieron que “no lo sepan los carniceros”

Vittorio Doglioni, conocido como el ‘Ingeniero del Bienestar’, ha causado revuelo en las redes sociales al compartir un consejo sobre el consumo de un tipo de carne mucho más accesible que los otros cortes tradicionales. Después de su participación en el reality ‘Desafío XX’, el deportista generó una variedad de reacciones entre sus seguidores, algunos de los cuales advirtieron en tono jocoso que los carniceros podrían aumentar el precio si descubren esta información.

Tras su eliminación del programa de Caracol, Vittorio ha mantenido su actividad en las plataformas digitales, ofreciendo contenido relacionado con reflexiones de vida, ejercicios y alimentación saludable. En esta ocasión, se centró en proporcionar una opción económica para aquellos interesados en incorporar proteínas en su dieta.

El ex participante del reality de competencias destacó las cualidades del corazón de res, describiéndolo como un músculo liso, de textura suave y sabor similar a los mejores cortes de carne. Destacó que este tipo de carne se encuentra a un precio inferior al promedio en el mercado. En su publicación, mencionó que muchos restaurantes ofrecen carne económica y deliciosa, posiblemente utilizando el corazón de res sin que los comensales se den cuenta.

Durante un asado reciente, Vittorio compartió esta carne con amigos y destacó su calidad y sabor, comparándolo favorablemente con cortes más caros. Subrayó que el corazón de res es una opción nutritiva y sabrosa, especialmente para aquellos que buscan alternativas asequibles en su alimentación.

Las reacciones en las redes sociales no se hicieron esperar. Algunos usuarios elogiaron la sugerencia de Vittorio como una excelente opción alimenticia, mientras que otros, en tono humorístico, le pidieron que mantuviera en secreto esta información para evitar un aumento en el precio del corazón de res. “Que los carniceros no vean este post. Me suben el precio al corazón y quedo jodido”, comentó un usuario, a lo que Vittorio respondió con una risa y una complicidad compartida.

El consejo de Vittorio sobre el corazón de res destacó la importancia de explorar opciones alimenticias económicas y nutritivas. Con su capacidad para involucrar a su audiencia con contenido útil y entretenido demostró su compromiso continuo con el bienestar y la salud, incluso fuera del ámbito del programa televisivo.