“Alex tenía razón”: televidentes criticaron a Natalia por lo que hizo en ‘Desafío XX’

Durante el capítulo 28 del ‘Desafío XX’ varias fueron las emociones que se vivieron pues las tres casas que siguen en pie en competencia se disputaron la sentencia y los servicios. Sin embargo, momentos antes de iniciar la competencia en la casa Alpha iniciaban el día desde la piscina, pues las cuatro mujeres de ese equipo como lo son Karen, Mapi, Dickson y Natalia estaban sumergidas en ella hasta que todo cambio.

Y es que la capitana Karen se quitó la parte de abajo del traje de baño y se la lanzó a Santiago quien no dudó en bromear con el momento pues tomo la pieza y se la puso como si fuera un chaleco de sentencia diciendo que no se lo iba a devolver por lo que tendrían que salir así de la piscina.

Seguidamente retó a Natalia a que hiciera lo mismo, ya que esta le dijo que el color naranja le combinaría con el negro que ya tenía de Karen. Sin embargo, bromearon con la tonalidad al ser el color de la extinta casa Gamma de la que ella venía tras la reorganización de equipos que derivó de la prueba de capitanas.

“Te voy a pasar el mío para que te combine” — Natalia

“Tírelo para acá, con confianza, yo se lo devuelvo” — Santiago

El coqueteo de Natalia y Santiago deja clara la atracción que sienten y en la que al parecer no tiene lugar Kevyn, quien también se siente atraído por ella. Pero no se quedó allí, pues luego instaron a Dickson a hacer lo mismo, la participante no dudó en sumarse al reto en el que también terminó bromeando Francisco, para luego hacer que estas se dirigieran al extremo en el que ellos estaban de la piscina para devolverles las prendas de vestir.

El clip fue publicado en las redes sociales del ‘Desafío XX’ y tal como era de esperarse las reacciones de los televidentes no tardaron en llegar en las que salió a relucir Alexander, quien fue eliminado semanas atrás debido a que a su salida criticó que las mujeres de Gamma solo hablaban de sexo.

“Después hablan de Alex”, “Alex tenía razón”, “Dios mío, yo apoyo al equipo Alpha, pero esto da vergüenza, me avergüenza mi género, que mujeres tan pero tan necesitadas, Alexander siempre tuvo razón”, “¿Es el desafío XX o XXX?”, “Natalia llegó a descontrolar a las otras chichas de Alpha 😅…. Estaban bien centradas y ahora ja ja ja” y “Al final Alexander siempre tuvo la razón ellas solo fueron pensando en xxx”, son solo algunas de las reacciones que destacan.

Es de recordar que esta no es la primera vez, pues durante la emisión del capítulo 15 Arandú y Santiago se desnudaron para “incentivar” a las mujeres, solo que ellos lo hicieron fuera de la piscina y luego saltaron a ella.