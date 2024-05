“Yo pensé varias veces en suicidio” Ariadna Gutiérrez, la exreina colombiana, contó detalles de su proceso de adopción

Ariadna Gutiérrez Arévalo es una reconocida modelo, presentadora y exreina de belleza colombiana nacida el 25 de diciembre de 1993 en Sincelejo. Es conocida por haber sido Señorita Colombia en 2014 y primera finalista en Miss Universo 2015. Además de su lengua materna, el español, habla fluidamente inglés y ha sido deportista desde pequeña, destacándose en voleibol y salto de altura.

Su historia ganó atención mundial cuando, debido a un error durante la coronación en Miss Universo 2015, fue brevemente anunciada como la ganadora antes de que se corrigiera el error. A pesar de este incidente, Ariadna ha mostrado elegancia y gracia, convirtiéndose en un símbolo de resiliencia y fortaleza.

Desde entonces, ha continuado su exitosa carrera en el modelaje y la televisión donde logró dejar el nombre en alto de Colombia en ‘La Casa de los Famosos’. También ha tenido relevancia en la televisión hispana en los Estados Unidos, apareciendo como presentadora en eventos y siendo incluida entre los 50 más bellos por la revista People en Español.

En diferentes entrevistas, la colombiana ha hablado sobre lo que significó para ella haber perdido la contienda universal y el error del presentador. Incluso, aseveró que llegó a pensar en quitarse la vida debido a los fuertes episodios de depresión que afrontó por la equivocación.

“Yo pensé varias veces en suicidio, pero yo siento que los que lo hacen son demasiado valientes […] Porque yo que he estado en ese momento de desesperación y pensar que la vida no tiene sentido, también pienso en mi mamá, me da una cobardía que yo digo ‘eso duele mucho’. Esas conversaciones en tu cerebro si no lo cortas de raíz es muy fuerte”, recalcó la exreina en Se dice de mí.

Ahora bien, en una reciente entrevista que concedió al pódcast del venezolano Alejandro Chabán, la reconocida reina contó la difícil situación que vivió en su infancia:

“Yo vengo de una infancia muy particular porque vengo de una familia adoptiva, pero que en realidad era familia mía, eran primos, eran tíos. O sea, mis padres adoptivos vienen siendo mis tíos abuelos, pero al separarme de mi familia biológica ya crezco con esta historia bastante diferente al resto de mis compañeros”, inició diciendo.

De acuerdo con lo que reveló, su madre biológica no podía asumir sus cuidados ni los de su hermana, debido a la violencia de género de la que fue víctima de parte del padre de Gutiérrez.

Sin embargo, su familia nunca le ocultó la realidad de su situación: “Siempre se supo la historia, desde bebé sabía que ellos eran mis tíos abuelos, que mi mamá biológica no pudo cuidarme, pero como ella siempre estuvo ahí conmigo, la historia siempre fue de frente para todo el mundo”, finalizó.