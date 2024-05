Televidentes se fueron contra Dickson del ‘Desafío XX’

Su nombre es Yurleisi Carolina Dickson Prado, pero en el ‘Desafío XX’ usa su apellido como alias. Ella es una deportista crossfit de 35 años oriunda de Cúcuta. Y pese a que es ingeniera biotecnologa su verdadera pasión son los medios de comunicación lo que la ha llevado a ser presentadora deportiva y conductora de programas.

La participante se sumó a diversas aventuras y una de ellas fue irse a Brasil desde donde ha construido una carrera como modelo siendo imagen de productos de belleza. Dickson ha destacado no solo por su agilidad en las pruebas y pensar con cabeza fría a la hora de tomar decisiones, pero también en no quedarse callada ante nada, lo que la llevó a enfrentarse más de una vez con Beba, expulsada semanas atrás, al punto de casi irse a los golpes.

Los comentarios de Dickson sobre la toma de decisiones en competencia han dividido opiniones, pues se ha ganado las críticas de los televidentes por las veces en las que hace sus intervenciones en portugués.

“Yo soy Alpha pero si Dickson vuelve a hablar en portugués me cambio a Beta”, “Dickson ya entendimos que hablas portugués anda a bañarte”, “Esa dickson hablado cada rato portugués me estresa, vieja ridícula no la soportooo”, “Dickson diciendo ‘Sonriçao’ como sonrisa. ¡Se dice: ¡sorriso, en portugués! Esa vieja si es que es pura pantalla y mentiras” y “Dickson ya me parece súper insoportable con su buena vibra forzada🥲 y cuando habla portugués me da como un dolorcito de cabeza”, son algunas de las reacciones.

Dickson y la mentira a sus compañeros por un gimnasio

Sin embargo, sus continuas frases en portugués no son lo único que ha enervado a los televidentes, sino el engaño a sus compañeros días atrás cuando cambió un premio grupal por uno individual y llegó mintiendo a la casa Alpha, por lo que muchos están a la espera de que Andrea Serna la deje en evidencia delante de su equipo.

