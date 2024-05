“Ni Beba se atrevió a tanto”: Dickson del ‘Desafío XX’ traicionó a Alpha

El capítulo 25 del ‘Desafío XX’ inició con lo que sería el premio que se ganó la casa Alpha luego que sus cuatro mujeres salieran en la edición anterior al box blanco a ganarse el primer lugar de la pista de aire. María Fernanda Aristizábal llegó a la casa Alpha a ponerlos a jugar en la pantalla y la escogida por el equipo fue Dickson, quien hasta insistió en que lo que elegiría sería en decisión con el grupo.

PUBLICIDAD

Dickson se retiró de la casa con María Fernanda Aristizábal para ir a jugar en otro lugar, ya que esto le permitiría multiplicar el dinero, y así fue, la concursante logró duplicar la cifra a 4 millones 062 mil 500 pesos.

Sin embargo, al finalizar esto María Fernanda Aristizábal la invitó a hacer un trueque en el que le da la opción de entregarle el dinero para su equipo o aceptar un gimnasio dotado por 8 millones de pesos.

Recomendados

“Y sabes de qué te estoy hablando porque esto es algo que tú te has soñado. Así que creo que es la oportunidad perfecta, y las oportunidades se aprovechan. Piénsalo bien, o sea es algo que es para ti te lo mereces también”, le dijo María Fernanda Aristizábal a lo que ella contestó “Vamos es mi sueño. Lo siento muchachos”.

Pero al regresar a la casa Alpha les mintió a todos diciéndoles que no pudo multiplicar el dinero, ya que según ella era todo o nada. “Ahí empecé a sumar y en la última me salió un par, es como un casino, y me quedé sin lo que había ganado”.

Sus compañeros quedaron un poco entristecidos y hasta le dieron dinero como premio de consolación, pero su cara de culpabilidad quedó más que visible. Tras el momento los televidentes no dejaron de reaccionar por medio de las redes sociales.

Dickson llegando con 2 millones, pero dueña de un gimnasio para ella #DesafioXX #DesafioTheBox #Desafio20años pic.twitter.com/HCRtpswdTD — Fans De Desafío The Box (@kpop16668) May 7, 2024

Que necesidad Dickson de mentir? No era mejor decir la verdad y ya como si alpha la fueran a juzgar#DesafioXX #DesafioTheBox pic.twitter.com/EJR2DMlrYc — yoredesafio131🇨🇴 (@hobindaeyo) May 7, 2024

MARICA YO PENSE QUE LES IBA A DECIR LA VERDAD Y LES DIJO FUE UNA MENTIRA JDJAKAKAJA#DesafioXX pic.twitter.com/h8iZhO0gTA — yi (ELIAVA NATION) (@daisyjnesgf) May 7, 2024

Dickson acaba de demostrar lo que siempre fue, y no por haber aceptado el gimnasio sino por mentirle a sus compañeros #DesafioTheBox #DesafioXX pic.twitter.com/JiRZhKDPOJ — ♡ N a t a l i a ♡ (@natbaqueros) May 7, 2024

Dickson sentada viendo competir al denegado,pero con la conciencia que se la come con la mentira que hecho #DesafioXX #DesafioTheBox #Desafio20años pic.twitter.com/bMXdDszHZg — Fans De Desafío The Box (@kpop16668) May 7, 2024

Re mentirosa Dickson, debió decir la verdad y ya#DesafioXX pic.twitter.com/aRpKF09mBV — Diana (@Diana_Qta) May 7, 2024