“Se ve incómoda”: foto de Laura Tobón junto a Anya Taylor-Joy fue blanco de burlas en Instagram

Laura Tobón compartió lo feliz que estaba de haber podido tomarse una foto junto a la actriz Anya Taylor-Joy, tras ser invitada al estreno en México de ‘Furiosa’, publicando la imagen en su cuenta de Instagram. Pero esto le pasó factura a la colombiana, ya que las burlas en la sección de comentarios no se hicieron esperar.

La modelo suele compartir varios detalles de sus viajes de negocios a través de sus historias de Instagram, desde el momento de la preparación, pasando por el abordaje, hasta los aspectos cruciales ya estando en sus destinos, los cuales suelen girar alrededor de reuniones con grandes marcas o prestigiosos eventos.

Y a propósito de esto último, la presentadora no dudó en mostrar algunos detalles sobre su más reciente viaje a México en donde asistió al estreno de la película protagonizada por Anya Taylor-Joy y Chris Hemsworth, ‘Furiosa’, evento en el que estuvo presente la actriz.

Laura Tobón aprovechó la oportunidad para poder conocerla y tomarse una foto junto a ella, indicando en la descripción del post lo emocionada que estaba por poder tenerla tan cerca y tener la oportunidad hasta de entrevistarla.

“Todavía no me la creo. Es un sueño conocer más de cerca a @anyataylorjoy , una mujer que admiro no sólo por su increíble talento y su estilo sino por su enorme corazón y sencillez. Muy pronto podré compartirles esta entrevista donde hablamos sobre su nuevo reto en su papel protagónico #Furiosa de la Saga de Madmax. Muy pronto la entrevista”, redactó Tobón en la descripción del post

Laura Tobón fue el blanco de burlas por su foto con Anya Taylor-Joy

Si bien la colombiana se mostró muy orgullosa de poder pasar tiempo de calidad con la actriz e incluso se pudo tomar una foto junto a ella, tal parece que para algunos internautas las cosas no fueron tan positivas como ella cree.

Y es que en la sección de comentarios del post de Laura Tobón se pueden leer varios mensajes en los que los internautas aprovechan para burlarse de la imagen en cuestión, asegurando que Anya Taylor-Joy parecía incómoda con la presencia de la presentadora.

“Se ve incómoda”, “Alguien se ve Furiosa, y no es por su personaje jajajaja”, “Por qué no he visto memes de esta foto? Jajajaja”, “Laura Tobón toda diosa y Anya como con asquito” y “Como cuando te obligan a posar en las fotos familiares jajaja” son algunos de los mensajes que se pueden leer.