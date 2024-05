¿Es su sugar daddy? Laura Tobón aclaró si su esposo la mantiene

Laura Tobón rompió el silencio y finalmente se pronunció respecto a varios rumores que han estado rondando en las redes sociales alrededor de su esposo, Álvaro Rodríguez, los cuales aseguran que él se encarga de “mantenerla”. Y ante esto, la modelo decidió aclarar la situación y contar cómo es la dinámica económica con su pareja.

A través de las redes sociales ha estado rondando una serie de rumores de parte de muchos internautas quienes aseguran que, debido al estatus de empresario del hombre y de la diferencia de edad entre ellos de nueve años, el sujeto sería el “sugar daddy” de la colombiana, especulando que si bien ella tiene buenos ingresos, es él quien se encarga de brindarle un opulento estilo de vida.

En sus redes sociales, la pareja comparte algunas fotos y videos de ciertos lujos y de algunas escapadas románticas a diferentes lugares del mundo, presumiendo no solo lo mucho que se quieren, sino también su acomodado estilo de vida.

Pero en una entrevista con Eva Rey en su programa web, ‘Desnúdate con Eva’, Laura Tobón decidió pronunciarse respecto a esta serie de rumores luego de que su entrevistadora sacara a la luz el tema.

“No, ¿cómo así? Si yo no paro de trabajar. Es más, hemos hablado varias veces en contenidos de los dos, apoyamos en la casa porque yo siempre he sido de esas que le gustan aportar”, dijo contundentemente la presentadora luego de que Eva le preguntara directamente si su esposo la mantiene.

Laura Tobón cubre muchos gastos domésticos

Además de aclarar que Álvaro no la mantiene, la modelo aprovechó para desglosar todas sus responsabilidades financieras dentro de su familia, indicando que se encarga de costear varios aspectos importantes.

“Yo pago nanas, mercado, antes pagaba administración y me salí de eso. Viajes, aporto mucho cuando tenemos que viajar todos juntos”, confesó Laura Tobón en la entrevista.

También aprovechó para contar que desde que era joven ha sido una mujer independiente y que en algunas ocasiones no se siente bien al aceptar que le “paguen todo”.

“Siempre he sido una mujer tan independiente y que me paguen todo a veces yo me siento mal”, aclaró la actriz, indicando también que a su esposo le gustaría que ella se quedara en casa, pero no lo ve como algo posible porque le gusta mucho mantenerse activa.