¿Oculta algo? Jessica Cediel contó por qué rechazó grabar un reality show sobre su familia

Jessica Cediel le contó a sus seguidores que ha recibido diversas propuestas para grabar un reality show en el que tanto ella como varios miembros de su familia serían los protagonistas. Sin embargo, explicó las razones por las cuales declinó las ofertas, indicando que había una razón de peso muy reveladora.

La colombiana ha estado involucrada en diferentes proyectos a lo largo de su carrera en el mundo de los medios de comunicación y las plataformas digitales, sirviendo como presentadora, modelo e incluso actriz en diferentes producciones, tanto locales como internacionales, llevando su talento a diversas pantallas alrededor del mundo.

Sin embargo, en su historial frente a las cámaras había un detalle que le faltaba: un reality show. Pero esto se acabó a principios de este año gracias a su participación en el programa de Telemundo ‘Hoy Día Bailamos’ en donde estuvo demostrando sus habilidades para bailar.

Y si bien quedó en tercer lugar dentro de la competencia, Jessica Cediel se sintió muy bien consigo misma por haber enfrentando este reto, no solo porque no había participado en este tipo de formato previamente, sino porque no tenía formación profesional como bailarina.

Pero a pesar de que le hizo frente a este reality show, la colombiana le contó a sus seguidores que ve complicado que pueda participar en otro, en especial en uno que siga su vida muy de cerca, tal y como le han ofrecido en varias oportunidades.

“Les confieso que a mí me han buscado en varias oportunidades para hacer un reality mío y de mis hermanas, ¿ustedes se imaginan donde nosotras hagamos un reality? Sería una bomba”, dijo la presentadora, indicando también que a pesar de tener buenas personalidades para este programa, hay un detalle que les juega en contra.

Jessica Cediel contó por qué no sería prudente que hicieran un reality show sobre su familia

En la misma serie de historias de Instagram, la joven destacó que la razón por la cual no ve prudente hacer un reality show sobre su familia es por la censura en la televisión y por su pudor, indicando que tanto a ella como a sus hermanas les gusta estar desnudas o con ropa diminuta en su casa.

“Para nosotras en mi casa, para mi mamá y mis hermanas, desde pequeñitas es normal la desnudez. O sea, nosotros siempre andamos en la casa en paños menores, o ropa súper chiquita, o desnudas, y no tenemos problemas con eso”, dijo Jessica Cediel en una historia de Instagram.

Este tipo de prácticas podrían ser problemáticas para la producción del canal, además de que ellas no permitirían que los televidentes las vean en “paños menores”, razón por la cual confesó que ha declinado las ofertas sobre grabar programas enfocados en su familia.