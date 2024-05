Por esta razón el juez del ‘Desafío XX’ no se quita las gafas cuándo tiene que presentar

“Desafío XX” es la vigésima temporada del reality show colombiano Desafío, producido y transmitido por Caracol Televisión. Esta temporada se lanzó el 1 de abril de 2024 y desde entonces ha logrado posicionarse como uno de los programas preferidos por los televidentes nacionales. La presentadora principal es Andrea Serna, quien cumple su quinta participación como conductora del programa. Además, por primera vez, la modelo y exreina de belleza María Fernanda Aristizábal actúa como anfitriona especial.

El programa ha evolucionado a lo largo de los años y en esta edición, al igual que en la anterior, un hombre y una mujer se alzarán con la victoria. Los participantes enfrentan retos extremos y pruebas de convivencia que ponen a prueba tanto su cuerpo como su mente.

Uno de los personajes más emblemáticos es el jurado argentino Sebastián Martino. Él fue el primer ganador de ‘Expedición Róbinson’ Argentina en el año 2002. Sebastián tiene una larga trayectoria con Caracol Televisión, habiendo entrado al canal hace 22 años como parte de un equipo de creativos de entretenimiento. Además, tuvo la oportunidad de dirigir juegos en la primera edición de ‘Desafío’ que se grabó en República Dominicana y ha estado involucrado en otras ediciones, incluyendo una memorable en África.

En una reciente entrevista que concedió Sebastián Martino al programa de Caracol ‘The Suso’s Show’, el comediante decidió preguntarle a Martino el porqué del uso de sus gafas y él le contestó:

“Es que tengo un problemita en la vista y por eso no me las quito. No, mentiras, es el personaje, siempre estoy con los lentes cuándo estoy de juez y si me los quito, nadie me reconoce”.

En un instante, se retiró las gafas, dejando perplejos a los espectadores del programa de comedia al cerrar uno de sus ojos, aunque nadie del público creyó en su truco.

Martino compartió que disfruta vestir pantaloneta en Bogotá: “Es lo único que tengo y me encanta lucirlas tal como son”.