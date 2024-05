“Me vaciaron”: Manuela Gómez contó que hackearon su cuenta bancaria para robarle la plata

La influencer Manuela Gómez hizo eco en sus redes sociales de su profunda indignación luego de descubrir que su cuenta bancaria había sido hackeada y una gran cantidad de dinero había sido sustraída. En un video compartido en sus plataformas digitales, la exparticipante de Protagonistas de ‘Nuestra Tele’ relató la angustiante situación que estaba enfrentando.

Según su relato, al revisar los estados de cuenta de su cuenta Nequi, descubrió que habían sido retirados 6′000.000 de pesos, dejando su cuenta completamente vacía. Expresó su molestia y frustración, señalando que había realizado múltiples llamadas a la entidad bancaria en busca de una solución, pero no obtuvo respuestas satisfactorias.

“Me doy cuenta de que me robaron y eso que me emputé con ellos para que me dieran la información. Tengo una put#ría porque me robaron (...) de donde no me solucionen la pérdida de esa plata voy a armar un mierd... de aquí a Carfarnaún”, expresó Gómez en el video, visiblemente afectada por la situación.

La influencer lamentó no haberse percatado de la situación antes para poder tomar medidas más rápidas. Recordó que solía guardar su dinero en efectivo en casa, pero debido a las experiencias previas de pérdidas, decidió depositarlo en el banco para mayor seguridad, solo para encontrarse con esta amarga sorpresa. “Cómo es posible que le roben a la propia cuenta de uno”, expreso molesta.

“Me vaciaron”: Manuela Gómez denunció que hackearon su cuenta para robarle la plata pic.twitter.com/7EmLzod1Po — joseluengotop (@joseluengotop) May 7, 2024

¿Qué pasó con el dinero de Manuela Gómez?

En otro video, más calmada, Manuela Gómez informó a sus seguidores que la empresa bancaria había realizado el reembolso del dinero que le fue sustraído hace dos meses. Reveló que recibió un correo electrónico de Nequi, en el que le informaban que tras realizar todas las verificaciones pertinentes, procedieron a devolverle el dinero.

Indicó que con el dinero recuperado hará unas compras para continuar las inversiones en su negocio de productos para el cabello y otros artículos de cuidado personal.