“Es más grande”: Lina Tejeiro “acabó” con un exnovio al revelar un detalle íntimo

Lina Tejeiro reveló un detalle íntimo sobre uno de sus exnovios en plena transmisión en vivo, dejándolo mal parado en el proceso al dejar entrever que tuvo una mala experiencia sexual con uno de ellos. Y ante esta revelación, los comentarios de su compañero, Roberto Velásquez, terminaron siendo el complemento que hizo la situación aún más comprometedora

PUBLICIDAD

La presentadora se encuentra al frente de la previa y el aftershow del reconocido reality show de RCN, ‘La Casa de los Famosos’ Colombia, quien en compañía de su coanfitrión analizan varios detalles de lo que sucede dentro de la casa/estudio, desde los conflictos entre los participantes hasta las pruebas que deben enfrentar.

Puede leer: Lina Tejeiro de “día en Caracol y de noche en RCN” se confirmó el chisme de Carlos Ochoa

Recomendados

Pero también aprovechan para tocar otros temas diferentes, como en un episodio reciente en donde se pronunciaron sobre una de las nuevas series de ViX, ‘Consuelo’, una producción ambientada en los años 50 que gira alrededor de una mujer abnegada que decide vender consoladores, enfrentando a los tabúes de la época.

Y a propósito de esto, la producción del programa repartió varios consoladores entre los participantes de La Casa de los Famosos, además de entregarle uno a Lina Tejeiro.

Esto dio pie a que la actriz aprovechara la oportunidad para hablar sobre las ventajas de estos artefactos, indicando que es mejor que un hombre por diferentes razones.

“Esto es más rico porque esto no molesta, no se enoja, no se va con otra, no me pone los cachos, está perfecto. Y está más grande”, dijo sin pena la colombiana en plena transmisión en vivo.

Lea también: Presentadoras de ‘La Casa de los Famosos’ “armaron” a su hombre ideal con rasgos de los participantes

Roberto Velásquez no dejó pasar el comentario picante de Lina Tejeiro

Ante estas declaraciones en medio de la transmisión en ViX, su compañero no se contuvo y expresó lo contundente que fue este comentario de parte de su coanfitriona.

“Lo acabó, hijue***a. Lo acabó”, dijo el joven con asombro durante el programa, dando a entender que el comentario de Lina Tejeiro hacía referencia a uno de sus exnovios. Sin embargo, no dejaron claro de quién se trataba.

Además, también se mostró muy agradecida por el gesto que tuvo la producción de Consuelo con ella, dando a entender que será algo que usará ya que se mostró muy celosa con el objeto cuando Roberto se lo quitó de las manos.