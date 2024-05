Lina Tejeiro de “día en Caracol y de noche en RCN” se confirmó el chisme de Carlos Ochoa

Lina Tejeiro, reconocida actriz con una amplia trayectoria y ahora presentadora, y Carlos Ochoa, el periodista y experto en Novelas, tuvieron un ‘encontronazo’ durante una entrevista en la más reciente edición de los Premios India Catalina en Cartagena. En ese momento, Tejeiro le reclamó al periodista por enfocar sus críticas contra el canal RCN, en particular contra La Casa de los Famosos Colombia, de la cual la actriz es ahora presentadora.

En ese momento Ochoa le dijo: “Lina Tejeiro, tú sabes que yo te amo, te adoro, pero entiéndeme mis críticas de ‘La Casa de los Famosos’ porque pues a mí no me paga ni RCN ni Caracol, soy un crítico independiente”, le dijo Carlos Ochoa a lo que la presentadora le respondió “¿Será por eso que criticas tanto? ¿Será por eso que criticas tanto que como no te pagan entonces nos críticas tanto?”.

Chisme de Carlos Ochoa sobre Lina Tejeiro estaría confirmado

Después, cuando Ochoa le preguntó: “¿Qué nos puedes contar?”, de inmediato la actriz le respondió diciendo: “¡Nada!”.

“A mí me gustaría verte en Nuevo Rico, Nuevo Pobre, de protagonista”, le dijo Ochoa, a lo que le contestó: “¡Ay!, a mí también. Como me hubiera gustado estar en Rojo Carmesí o como me hubiera gustado estar en las demás... pero, todavía no”.

Ochoa le pidió una pista y Tejeiro le dijo: “no puedo contar... ¡Averigüe! ¿No que todas se las sabe?”.

Pues en las últimas horas, el periodista aseguró que se confirmaría su chisme en el que la actriz haría parte de la telenovela y sería la protagonista de Nuevo Rico, Nuevo Pobre.

“Lina Tejeiro será la protagonista de ‘Nuevo Rico, Nuevo Pobre’. Me contaron, me aseguraron que sería Rosmeri, personaje que interpretó Carolina Acevedo”, dijo el periodista, además, publicó una imagen en la que se observa a la actriz en las instalaciones de Caracol Televisión.