Poncho Zuleta le dio consejo musical a Camilo: esto le recomendó en el Festival Vallenato

Este 2 de mayo, en el Festival Vallenato, propios y visitantes se deleitaron con un espectáculo musical, cultural y folclórico que contó con la participación de artistas nacionales e internacionales. Destacó la presencia del cantante mexicano Carín León, quien llegó a Valledupar para representar al género musical regional mexicano, conquistando al público vallenato con sus canciones al ritmo de las guitarras.

La Fundación del Festival de la Leyenda Vallenata sorprendió al anunciar que Carín contaría con la colaboración del colombiano Camilo Echeverry. Por su parte, Poncho Zuleta compartió un video en el que dialogaba sobre música con Camilo, brindándole consejos basados en su vasta experiencia como juglar. Camilo, por su parte, compartió su proceso artístico, revelando su enfoque en la práctica constante y creativa.

Por su parte Camilo contó cómo desarrollaba su proceso artístico. “Si les digo la verdad, yo practico jugando y como tengo mi estudio me dedico tres horas, me invento mi línea, la practico cuarenta veces y la grabo, pero yo de mano izquierda yo no toco nada”, dijo refiriéndose a lo complejo de tocar el acordeón.

Fue cuando intervino Poncho Zuleta quién le recomendó que no desfalleciera con el instrumento. “Allí vas poco a poco. “Pitica a pitico” como dicen los franceses (risas) y verás que te vas a convertir en un acordeonero y así cierras con broche de oro”, le aconsejó el juglar.

En un gesto amistoso, Echeverry interactuó con reconocidos artistas del género vallenato en las redes sociales, como Rafa Pérez, Diego Daza y el acordeonero Rolando Ochoa.

25 acordeoneros profesionales semifinalistas en el Festival Vallenato 2024

El viernes 3 de mayo, desde las 8:00 de la mañana, se llevará a cabo la segunda ronda del concurso de Acordeón Profesional en el marco de la edición 57 del Festival de la Leyenda Vallenata. Los 25 acordeoneros clasificados interpretarán los cuatro aires del folclor vallenato: paseo, merengue, puya y son.

Los 25 clasificados incluyen a talentosos acordeoneros como Javier Rodrigo Álvarez, Enaldo Barrera Tovar, Edgardo Bolaño Gnecco, Jaime Luis Castañeda Campillo, Camilo Andrés Montaña, el estadounidense Richard Enrique Daza, Jairo Andrés de la Ossa, José María González, Omar ‘El Zorro’ Hernández y Juan David ‘El Pollito’ Herrera.

De igual forma, Roberto Carlos ‘RK’ Kammerer, Arismalder Loperena, Camilo Molina Luna, Ramiro Munive Royero, Daniel Eduardo Paternina, Juan David Payares, Jairo Piza Carreño, Anselmo Quezada, Enderson Rada Maestre, Carlos Mario Ramírez, Ricardo Ramos, Nemer Yesid Tetay, Carlos Alberto Torres, Ronald Torres Salamanca y Jorge Alonso Vergel. Estos competidores representan 17 departamentos de Colombia y tres países del mundo.

De este selecto grupo de 25, se seleccionarán los 15 acordeoneros que pasarán a la semifinal de la competencia, prometiendo una jornada emocionante y llena de talento en el Festival de la Leyenda Vallenata.