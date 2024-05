“Los iba a opacar”: Hijo de Giovanny Ayala se despachó en contra de los colegas de su padre

Giovanny Ayala es una de las figuras innegables del género popular de Colombia y durante muchos años ha recorrido escenarios por todos los municipios del país interpretando canciones como ‘De Rodillas Te Pido’, ‘Piensa en Mí’ y el ‘Idiota’; ahora está protagonizando una gran polémica después de que lo retiraran del remix de ‘Regalada sales cara’.

PUBLICIDAD

El cantante declaró que tuvo varios confrontamientos con Ciro Quiñonez por temas de la promoción de la canción, además de que aunque Giovanny quería incluir a uno de sus hijos en el rémix, pero por un desacuerdo con el compositor no lo logró y luego de las declaraciones del cantante nacido en el Meta, su hijo salió a contar su versión y además a defender a Giovanny.

“Yo quería metieran al rémix a Nico Hernández, pero por alguna razón Ciro no le agradan Nico. Mi papá lo llamó con la actitud, yo decidí no estar en el rémix, yo dije que no iba porque a Ciro no le convenía, porque él quería ser el protagonista y yo lo iba a opacar en imagen y en voz, en todo sentido”, a estas palabras, muchos de los seguidores de Sebastián Ayala respondieron con malos comentarios, reconociendo que Ciro es una de las figuras actuales más fuertes del género.

Giovanny Ayala es uno de los primeros colombianos en tener Cybertuck

Por medio de sus redes sociales, el cantante mostró que compró la camioneta Cibertruk de Tesla que se ha viralizado en redes sociales por su capacidad de motor y particular diseño, además de que las creaciones de Tesla lideradas por Elon Musk son algunos de los diseños más únicos para los aficionados a los motores; son pocas la lista de las personas que han logrado adquirir este vehículo. La camioneta tiene un costo de $60.000 dólares en su diseño más básico y en algunos casos puede llegar a sobrepasar los $1.600 millones de pesos.