“La siento reprimida”: Marcela Reyes habló de la participación de ‘La Segura’ en ‘La Casa de los Famosos’

La reconocida influencer Marcela Reyes ha compartido su opinión sobre la participación de ‘La Segura’ en el popular reality show ‘La Casa de los Famosos’, generando un debate entre sus seguidores en las redes sociales.

PUBLICIDAD

En un audiovisual publicado para sus miles de seguidores, Reyes expresó su aprecio por ‘La Segura’, a quien considera una amiga cercana del gremio de los influencers, con quien ha compartido en numerosas ocasiones. “Me parece una persona noble, muy amorosa con la gente suya. Cuando estábamos reunidos en privado, pude ver el ser humano que era”, comentó la DJ en el video.

Sin embargo, Marcela señaló que desde el inicio del reality de RCN, ha notado un cambio en la imagen de ‘La Segura’. Opinó que se ha mostrado una versión diferente de ella en el programa. “Siento que se ha afectado su imagen ahora con todos ustedes un poco. No sé, yo conozco y quiero mucho a Karen (Sevillano), pero siento que Natalia se entregó tanto a Karen y no ha podido ser ella realmente. Siento que ‘La Segura’ como tal no está en esa casa”, expresó Marcela.

Recomendados

La influencer sugirió que ‘La Segura’ parece estar reprimida en la competencia y que se ha dejado influenciar tanto por otros concursantes que no ha podido mostrar su verdadera personalidad.

Las declaraciones de Marcela Reyes generaron un debate en las redes sociales, donde algunos usuarios expresaron su desacuerdo con sus comentarios.

Varios internautas manifestaron su decepción con el comportamiento de la creadora de contenido, señalando que ‘La Segura’ ha sido manipulada por otros concursantes. “No hay persona que se le note más la prepotencia que a ‘La Segura’”, comentó un usuario. Otros afirmaron haber dejado de seguir a ‘La Segura’ después de darse cuenta de su comportamiento en el programa.