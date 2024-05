“La hipocresía”: internautas descubren que Mafe Walker miente sobre un aspecto importante en La Casa de los Famosos

Mafe Walker quedó al descubierto después de que el perfil de Instagram de ‘La Casa de los Famosos’ Colombia publicara un revelador video en donde queda en evidencia que ha estado mintiendo sobre un aspecto importante de su estilo de vida, algo que una serie de internautas no dudaron en difundir.

La colombiana ha generado opiniones divididas dentro del reality show, con muchos televidentes criticando el poco contenido que genera, sus creencias y el gran desperdicio de agua que hace con frecuencia, a pesar de que ya está al tanto del problema con el racionamiento en Bogotá.

Sin embargo, otro grupo suele defenderla, indicando que es una de las pocas personas dentro del programa que no busca conflictos y que de hecho es la burla de los demás, en especial de ‘La Segura’ y Karen Sevillano quienes constantemente están riéndose de varios detalles de su estilo de vida.

Pero tal parece que Mafe Walker no es lo que muestra en las diferentes cámaras que están dispuestas en varios rincones de la casa/estudio, sino que puede que tenga ocultos algunos secretos, tal y como los seguidores del programa pudieron notar recientemente.

Y es que a través del perfil de Instagram de La Casa de los Famosos se puede ver un video en el que la participante hace alarde de uno de sus hábitos alimenticios, mientras que dentro de la casa demuestra todo lo contrario.

“Soy vegetariana, entonces consumo mucha proteína o proteína vegana”, dijo Walker en un video.

Mafe Walker no ha demostrado ser vegetariana dentro de La Casa de los Famosos

De acuerdo con una gran cantidad de mensajes en la sección de comentarios del post, varios internautas aseguran que Mafe Walker mintió en este video, indicando que en más de una oportunidad la han visto comiendo proteína animal dentro de la casa.

“Vegetariana NO es; ya la hemos visto comer pollo y chuparse los dedos”, “Vegetariana no es, tía, no mienta y ayer prefirió comer arepa rellena de pollo que fritar su huevo”, “Vegetariana y come atún, pollo, en fin, la hipocresía. Y todo por pereza” y “Esta es vegetariana cuando le hacen sus comidas porque cuando le toca se vuelve carnívora 😂😂” son algunos de los mensajes que se pueden leer en el post de La Casa de los Famosos.