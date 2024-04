“Puede hablar fluido con Mafe Walker”: Le dan palo a Yeferson Cossio por cantar en japonés

Yeferson Cossio volvió a captar la atención en las redes sociales tras compartir un video en el que canta en japonés, pero las reacciones no fueron del todo positivas, ya que los usuarios criticaron su pronunciación y algunos incluso se burlaron de su intento lingüístico, sugiriendo que podría comunicarse mejor con Mafe Walker de ‘La Casa de los Famosos’.

En el video publicado en sus cuentas personales, Cossio aparece luciendo una chaqueta oscura, camisa blanca y corbata, con una marca oscura pintada en su rostro. Mientras canta en japonés, el influencer muestra su habilidad en el idioma asiático, aunque algunos usuarios señalaron que su estilo recordaba al personaje Mía Colucci de la telenovela mexicana ‘Rebelde’.

“Antes de demostrar todo mi potencial / el rival se arrepiente y se va / superar obstáculos me pone muy feliz / claramente soy superior y con gran ventaja / mudando de piel cada día / no necesito ser el foco de atención / ya soy más frío que tus diamantes / no puedo hacer todo lo que veo / pero aún así soy muy feliz”, son algunas de las líneas de la canción que Yeferson subtituló en el video.

“Blim bam bam born. Para esto fue que aprendí japonés”, escribió Cossio en la descripción del video, que generó más de 6.000 comentarios en cuatro horas, incluyendo el elogio de su novia Carolina Gómez, quien destacó su inteligencia y felicitó a Cossio por dominar un idioma tan complejo.

Sin embargo, no todas las reacciones fueron positivas. Algunos usuarios criticaron su pronunciación y estilo, mientras que otros hicieron comparaciones humorísticas con Mafe Walker de ‘La Casa de los Famosos’, quien afirma tener contacto con seres extraterrestres y comunicarse en su lenguaje.

“La pondré de alarma, para así levantarme antes de que suene”; “No le entendí nada, la suya por si acaso”; “El Yoko Ono colombiano”; “Excelente interpretación, esperamos no se vuelva a repetir”; “Canta mejor el Loro que tengo en la casa jajaja”; “Me protejo con la sangre de Cristo por si abrió un portal satánico”, fueron algunas de las variadas reacciones del público.

Aunque la iniciativa de Yeferson de cantar en japonés generó una mezcla de críticas y burlas en las redes sociales, su video continúa generando conversaciones y reacciones diversas entre sus seguidores.