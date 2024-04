¿Después de tantos años? Jhonny Rivera siente nervios cuando sube al escenario por esta razón

Jhonny Rivera le confesó a seguidores que aún después de una gran cantidad de años en el mundo de la música hay ocasiones en las que siente nervios al momento de subir al escenario, resaltando que si bien no es algo constante, hay oportunidades puntuales en las que el miedo se asoma por un par de razones.

La trayectoria musical del cantante lo ha convertido en una de las figuras más destacadas de la música popular en Colombia, sirviendo de inspiración para muchos jóvenes talentos en este género e incluso colaborando con muchos de ellos, como Pipe Bueno, Yeison Jiménez y Jessi Uribe.

Y como era de esperarse, a estas alturas de su carrera sabe desenvolverse muy bien sobre los escenarios, interactuando con su público en sus presentaciones, tomándose fotos, recibiendo regalos e incluso invitándolos a subir a la tarima para que canten junto a él.

Pero a propósito de una pregunta de un seguidor, Jhonny Rivera contó que, contra todo pronóstico, en la actualidad sigue sintiendo miedo en algunas de sus presentaciones, indicando que hay casos puntuales en donde el miedo se asoma.

“Siento nervios cuando es, por ejemplo, una fiesta privada muy, muy, muy ‘puppy’, muy estrato 10. Yo siento que no me van a cantar la música, que no me van a aplaudir. Entonces me lleno como de una inseguridad y ahí sí siento nervios”, contó el artista en una historia.

Jhonny Rivera también siente nervios sobre el escenario por otra razón

Además de sentirse intimidado durante las presentaciones privadas por el miedo a no saber si su música será del agrado de los invitados, el colombiano le dejó saber a sus seguidores que hay otra razón por la cual siente nervios, indicando que a veces teme ser un ‘segundo plato’.

“Cuando hay muchos artistas, yo siento como que: ‘ay, no, a mí no es a quien están esperando. Están esperando es a Jessi Uribe o Yeison Jiménez’. Entonces me creo un bloqueo mental ahí pensando: ‘no, la gente va a querer es a Yeison y se van a aburrir’”, confesó Jhonny Rivera en el mismo clip.

También resaltó que solo se siente intimidado bajo estas dos circunstancias, dando a entender que de resto se siente muy confiado y alegre de compartir con sus fanáticos.