Así fue la discusión entre Glock y Karoline del ‘Desafío XX’

Durante el capítulo 22 del ‘Desafío XX’ se dio a conocer cómo sería la nueva distribución de los participantes, para empezar el ciclo correspondiente a solo tres equipos luego que Anamar bajara la bandera de Gamma tras la prueba de capitanas.

Karen de Alpha, Gaspar de Omega y Darlyn de Beta tendrían la responsabilidad de escoger a los miembros de sus casas, con un detalle, y no era otro que repartirse a la casa Gamma que seguía con seis participantes en sus filas.

Para Darlyn la situación estaba difícil, pues Karen y Gaspar les arrebataron a dos de sus fichas, por lo que no dudó en escoger entre las mujeres a Karoline, y más tarde cuando volvió a llegar su turnó tomó a Glock.

En cada casa se veía la conformación de equipos, excepto en Alpha que estaba en playa baja por el castigo que les dejó Beba al ser expulsada, y solo podían escuchar, pero en la casa Gamma las cosas no se daban con tanta felicidad, pues la molestia de Glock se hizo más que evidente, pues no dudó en aseverar que Karoline era una de las razones por las cuales ella no quería estar en Gamma.

“Estoy mamada de esa vieja, estoy harta de sus insultos, de sus vainas, mamada, para ir a aguantar en otro equipo. Qué mamera, a todo el mundo tiene mamado esa vieja. Y precisamente con los que más ha tenido roce que es con Yoifer y conmigo ¿nos va a tocar?” — Glock

Pero en la cocina de la casa Gamma estaba Karoline anonada ante las declaraciones de su compañera, por lo que tomó sus palabras para cuestionarle a Yoifer si era cierto lo de un roce con él. El competidor prefirió no opinar al respecto, pese a que en efecto sí hubo un altercado entre ambos días antes. Karoline no dudó en entrar al cuarto a enfrentar a Glock por sus palabras, por lo que entró de manera directa mirándola estos lloraban ante el escudo de Gamma.

“¿Por qué te gusta formar tanto conflicto? A ti solo te gusta el conflicto, generar polémica, con todo el mundo discutes, a todo el mundo aburres. Eres el ser humano más insolente que yo he conocido en mi vida” — Karoline

“¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta que a todo el mundo insultas?” — Glock

Anamar quiso intervenir para limar asperezas entre ambas antes de iniciar el nuevo ciclo en otro equipo, por lo que pidió hacer un borrón y cuenta nueva. Ante esto Glock resaltó las reacciones diversas que suele tener Karoline al culminar las pruebas reforzando sus argumentos.