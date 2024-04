Dan palo a Karoline del ‘Desafío XX’ por su actitud con Yoifer

El más reciente capítulo del ‘Desafío XX’ fueron muchas las emociones que se vivieron dentro de la Ciudad de las Cajas, pues mientras en Omega y Beta la buena energía reina y en Alpha los roces se dan de manera pausada, en la casa Gamma las discusiones están a la orden del día.

Todo se dio luego de la prueba de aire en el box aire en el que el equipo Beta se llevó el primer lugar mientras que Omega se quedó con el segundo puesto, lo que dejó a Alpha y Gamma fuera del marcador de beneficios.

La molestia de la derrota no tardó en llenar la atmósfera de la casa naranja, pues los miembros de esa casa hablaron de las debilidades que tienen. Quien empezó fue Anamar quien precisó que estaba tranquila, pero que consideraba que hay que poner más empeño en la pista.

Recomendados

“Todos somos buenos, pero todos tenemos errores y algo nos falta” — Anamar

Ante esto la DJ y productora musical Karoline Artunduaga Galvis replicó con unas palabras delante de los demás que calentaron los ánimos por la manera en la que las dijo y además por señalar.

“Eso de que todos somos buenos, eso no es así. Hay muchas cosas por mejorar” — Karoline

Seguidamente dio su postura respecto a la forma en la que deben salir los competidores, por lo que indicó que Hércules debería ser quien defina, y no dudó en desacreditar el trabajo de Yoifer.

La respuesta del participante no tardó en llegar, indicando que no se trataba de una guerra de egos, y que él no cree más que nadie en la competencia, y le recriminó a Karoline sus actitudes al perder y más en no escuchar a los demás.

Karolina reiteraba la forma de poner las bases de la columna que debían armar en el otro extremo de la pista de aire, la cual terminó siendo el dolor de cabeza de los equipos, pues varias se derrumbaron.

“De capi no sirves” — Karoline

Por su parte, Glock intervino para recordar que venían con los ánimos calientes por lo que consideraba que era mejor calmarse para poder hablarlo. Luego fue el turno de Hércules quien sacó en cara los comentarios de algunos Gamma por querer cambiarse de equipo. Agregó que era más que prioritario que hasta el final se comprometan con todo el equipo. Ante esto Yoifer recordó que entre las mismas mujeres de Gamma no se soportan, lo que enervó los ánimos de Karoline.

“Tú no eres ni un capitán ni un líder. ¡No sirves para eso Yoifer!” — Karoline

“¿Cómo no nos vamos a tomar algo personales? Vienes y atacas de frente a Yoifer. Es que estamos siendo ofensivos con nuestro equipo. Yoifer cómo va a estar feliz ahorita contigo si tú de entrada lo atacaste de esa manera tan fea” — Glock

“No te miras a ti misma ¡Mírate! ¡Fíjate en ti! Eres como cuando el hombre le pega a la mujer y llega con un ramo de flores a la casa. La verdad yo no te entiendo” — Yoifer

Las reacciones en redes

Como era de esperarse los televidentes del ‘Desafío XX’ no tardaron en reaccionar ante la actitud de Karoline por lo que manifestaron su opinión al respecto ya que no es la primera vez que un hecho similar se da en Gamma. Y salieron en defensa de Yoifer, quien se ha convertido en uno de los favoritos del público por su desempeño y más tras contar que estuvo a punto de quitarse la vida meses atrás.

“Yoifer en el desafío a muerte demostró ser mejor incluso que Victorio que era el capitán de gamma, ¿quién se cree Karoline para decirle que él no sirve?” y “Karoline no es nadie ni tiene derecho a decirle a Yoifer que no tiene la aptitud de líder no que, ella es pésima competidora, como líder sería llevar el equipo a la pérdida, otra bocona prepotente que se tiene que ir a su casa”, son algunas de las reacciones que destacan.

Yoifer poniendo en su lugar a Karoline como todo un caballero #DesafioXX pic.twitter.com/0ovXx8HgTo — ɴ ɪ ɢ ɢ ⚡ (@Niggxd) April 11, 2024

La vieja de Gama (Karoline) disque: eso es generar conflicto, eso a mi no me gusta.



Karoline: procede a iniciar todos los conflictos en su equipo 🤣🤣🤣#DesafioXX#DesafioTheBox#Desafio20años#Desafio2024 pic.twitter.com/6Ene4GLEQ2 — Daniela🖤 (@daniiela2410_) April 11, 2024

Yoiffer en el desafío a muerte demostró ser mejor incluso que Victorio que era el capitán de gamma, quien se cree Karoline para decirle que él no sirve? #DesafioTheBox#DesafioXX pic.twitter.com/SHGk4D5XtR — Samanta 🌞 (@unamorraaaaa) April 11, 2024

Karoline toda creida diciendo q se toman todo personal?? De paso le pedía argumentos cuando ellos se defendian😭 Madre Glock la calló con argumentos y hasta dandole ejemplos de cuando Karoline los trata mal.



Si Glock habla, yo estoy de acuerdo #DesafioXXpic.twitter.com/cVdbqE7YwD — 🔪 (@Anthisway) April 11, 2024

Desde el día de hoy me declaro hater número 1 de karoline por meterse con mi protegido Yoifer #Desafio20años #DesafioXX #DesafioTheBox #Desafio2024 pic.twitter.com/jR3UeeyCNf — Irari🇨🇴 💜 (@irari_min) April 11, 2024